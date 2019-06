Gereformeerde Gemeenten benoemen veldwerker voor Scheveningen

Het deputaatschap evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten heeft Marco van Velden (42) uit Benthuizen benoemd tot veldwerker voor het evangelisatiewerk in Scheveningen.

De benoeming gaat in de tweede helft van 2019 in en geldt voor de periode van drie jaar, zo maakte het deputaatschap zaterdag bekend.

Het bovenplaatselijk evangelisatiewerk in de regio Den Haag vindt sinds januari 2006 plaats vanuit evangelisatiepost Het Kompas. Het werk wordt georganiseerd en ondersteund door de classis Gouda. Komend najaar wordt het werk verplaatst naar het kerkgebouw aan de Keizerstraat en Nieuwe Laantjes in Scheveningen.

De veldwerker geeft leiding aan het evangelisatiewerk vanuit de nieuwe post in Scheveningen. Hij draagt zorg voor de opzet, continuering en verdere uitbreiding van de evangelisatieactiviteiten.

Van Velden heeft op dit moment een commercieel-technische functie binnen het bedrijfsleven. Hij is diaken in de gereformeerde gemeente in Benthuizen. Van Velden is getrouwd en vader van drie kinderen.