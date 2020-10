Gereformeerde gemeente te Barneveld-Centrum bestaat 125 jaar

De gereformeerde gemeente Barneveld bestaat 125 jaar. Wat begon als een groepje van 31 mensen is uitgegroeid tot vijf grote, afzonderlijke gemeenten met in totaal meer dan 12.000 leden. „De Heere heeft ruimte gemaakt.”

Als je vanaf Lunteren Barneveld binnenrijdt, passeer je twee grote kerken: de Adullamkerk van de gereformeerde gemeente Barneveld-Zuid en De Hoeksteen van de gereformeerde gemeente in Nederland. Rijd je nog iets verder door, dan kom je via de Ds. J. Fraanjestraat bij de Rehobothkerk van de gereformeerde gemeente van Barneveld-Centrum.

Het is een groot en eenvoudig kerkgebouw met zo’n 2000 zitplaatsen. Het meest opvallend zijn het orgel en het liturgisch centrum. Het Boogaardorgel is in 2015 in gebruik genomen. Het liturgisch centrum dateert van 2013. Tijdens de zondagse erediensten leest de ouderling van dienst na het votum en de groet van de predikant vanaf de lessenaar de Tien Geboden of de Twaalf Artikelen, het Bijbelgedeelte waaruit gepreekt wordt en een gedeelte uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis of de Dordtse Leerregels.

Op deze plaats is het 125 jaar geleden begonnen, zegt ouderling H. J. van Schothorst. Hij en diaken D. A. Veenendaal leggen uit hoe het gegaan is. Van Schothorst: „Op 7 augustus 1895 werden vier ambtsdragers bevestigd door ds. A. Janse op boerderij De Ganzenkamp te Wekerom. Al gauw kon men een stuk grond kopen in Barneveld, de plek waar de kerk nu nog staat. De eerste tijd kwam de gemeente samen op boerderij ”De Grote Brand” in Kootwijkerbroek. Op 21 december van dat jaar was de kerk klaar.”

Ruimte gemaakt

De gemeente is in de loop van de jaren gestaag gegroeid. In 1967 werd het huidige, sterk vergrote kerkgebouw in gebruik genomen. Verder zijn er uit de gereformeerde gemeente van Barneveld drie andere gemeenten voortgekomen: Kootwijkerbroek (1960), De Valk-Wekerom (1983) en Barneveld-Zuid (2009), terwijl de gereformeerde gemeente in Nederland te Barneveld dezelfde wortels heeft. Veenendaal heeft becijferd dat het in totaal om meer dan 12.000 leden gaat.

Van Schothorst verwijst naar de naam van het kerkgebouw, ”Rehoboth”. „God heeft ruimte gemaakt. Tijdens een herdenkingsdienst op 7 augustus sprak onze predikant ds. E. J. Boudewijn over Genesis 26:22. Hij zei dat de Heere van eeuwigheid ruimte gemaakt heeft om uit een gevallen zondaarsgeslacht een volk zalig te maken in Christus. De Heere heeft ook ruimte gemaakt in de gemeente die mag samenkomen onder een Schriftuurlijk-bevindelijke prediking. Dat is Gods trouwe zorg en daar is geen verdienste bij van ons.”

Er was in de begintijd in dit gebied geestelijke honger naar een zuivere, separerende prediking, zegt Van Schothorst. Hij wijst op een aantal bekende predikanten die de gemeente gediend hebben. Ds. E. Fransen stond hier korte tijd. Ds. J. Fraanje was ruim dertig jaar aan de gemeente verbonden. „Enkele ouderen in de gemeente hebben nog catechisatie van hem gehad.”

Vanaf 2017 wordt de gemeente gediend door ds. Boudewijn. Met de Bijbeltekst „En een klein jongske zal ze drijven” in zijn hart nam hij als kandidaat het beroep aan naar de grote gemeente.

Geen eiland

Van Schothorst heeft reden tot dankbaarheid, maar is ook bezorgd. „Er mag nog beslag zijn onder de Schriftuurlijk-bevindelijke prediking. Maar we leven wel in het jaar 2020. We moeten waken voor seculiere en evangelische invloeden. We leven niet op een eiland. Moge God ons bewaren bij Zijn Woord.”

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de gereformeerde gemeente van Barneveld verscheen het boek ”Voor het dankbaar nageslacht” (uitg. Gebr. Koster, Barneveld). Het is geschreven door emeritus predikant ds. J. Schipper. De uitgave begint met een inleiding van ds. E. J. Boudewijn, de plaatselijke predikant, en een verantwoording van ds. Schipper. Daarna komt de geschiedenis van de gemeente uitvoerig aan de orde. Het boek bevat veel foto’s van mensen en gebouwen, onder andere van de boerderij waar de eerste ambtsdragers bevestigd zijn en van koster H. Adams, die dit werk al veertig jaar doet. In een bijlage worden de ambtsdragers genoemd. De gemeente heeft twaalf predikanten gehad.