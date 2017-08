Gereformeerde gemeente Poortugaal bestaat 75 jaar

De gereformeerde gemeente te Poortugaal –onder de rook van Rotterdam– bestaat 75 jaar. De institutie op 31 juli 1942 zal worden herdacht tijdens een bijeenkomst op vrijdagavond 25 augustus en een kerkdienst op 10 september. Ds. C. J. Meeuse zal de informele herdenkingsbijeenkomst leiden. Hij houdt een referaat over gemeente-zijn in de 21e eeuw. De predikant, die dan op de dag af 35 jaar predikant is, was consulent van Poortugaal ten tijde van het 50-jarig jubileum.

Het gaat om een open bijeenkomst waarbij ook oud-leden welkom zijn, aldus scriba J. B. van der Have. In de avonddienst van zondag 10 september hoopt de huidige consulent, ds. H. Brons, in de Woordverkondiging aandacht te schenken aan het 75-jarig bestaan van de gemeente.

Bij het 50-jarig jubileum is er een boek uitgegeven over de geschiedenis van de gereformeerde gemeente in Poortugaal. De gemeente is altijd vacant geweest, maar van 2011 tot 2016 was de emeritus predikant ds. C. Neele als hulppredikant aan de gemeente verbonden. Zijn komst zorgde volgens Van der Have voor een opleving. „Het voelde alsof hij onze eigen dominee was. In de weekdiensten hield ds. Neele prekenseries over een bepaald Bijbelboek, zoals over het Bijbelboek Ruth. Ook nam hij de catechismusprediking ter hand. Dat alles zorgde voor meer continuïteit.” Hoewel de gemeente regelmatig gastpredikanten verwelkomt, is zij door haar langdurige vacant zijn zeer vertrouwd met leesdiensten.

Onderlinge samenbinding is een kenmerk van de kleine gemeente, zegt scriba Van der Have. „Ze telt nog geen 200 leden. Aan de andere kant is er best veel. Er zijn verenigingen en drie groepen catechisanten. We vormen beslist geen rokend pitje.” Tegelijk kan de gemeente maar moeilijk jonge mensen vasthouden. Van der Have noemt dat zorgelijk. Maar hij zegt ook: „De Heere gaat door met Zijn werk, ook in Poortugaal.”

---

---

Behoud Grote Kerk Hoogeveen

In Hoogeveen is ophef ontstaan over de toekomst van de Grote Kerk. De algemene kerkenraad van de protestantse gemeente Hoogeveen is bezig de kerk te verkopen aan een particuliere ondernemer. Meer dan 750 leden van de gemeente, vertegenwoordigd in de Stichting Behoud Grote Kerk Hoogeveen, hebben hier bezwaar tegen aangetekend.

Vorige week heeft de stichting een brief gestuurd aan de algemene kerkenraad en het college van kerkrentmeesters. Daarin wordt gesteld dat de verkoop van de kerk „geen goede zaak is.”

De stichting doet een beroep op kerkenraad en rentmeesters „om na te denken over de gevolgen van de verkoop.” Ze vraagt hun dringend „onze prachtige Grote Kerk” te behouden voor kerkelijk gebruik en de verkoop aan een particuliere ondernemer te stoppen. Volgens de stichting is de verkoop financieel gezien niet noodzakelijk. „De vermogenspositie van de protestantse gemeente Hoogeveen is ruim voldoende om de komende jaren met vertrouwen tegemoet te zien.” De stichting beklaagt zich niet gehoord te worden door de kerkenraad en spreekt van „onbehoorlijk bestuur” omdat de kerkenraad weigert in gesprek te gaan.