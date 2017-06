Gereformeerde gemeente Moerkapelle 175 jaar: Waar de olie al jaren vloeit

Een rijke Christus voor een arme zondaar. Dat is de boodschap die de prediking van de gereformeerde gemeente (gg) van Moerkapelle al 175 jaar stempelt, zeggen de ouderlingen M. Paul en A. van der Spek.

De Bredeweg loopt vanaf de rijksweg A12 recht op Moerkapelle af. Links en rechts staan grote glastuinbouwcomplexen. Ook tot de gereformeerde gemeente behoren een paar kwekers, maar de tijd dat Moerkapellenaren veelal in de landbouw werkten, is voorbij.

De Bredeweg gaat ook recht op de hervormde kerk van het dorp af. Daartegenover begint de Kerkstraat, waar het grote kerkgebouw van de gg aan ligt. Ook de oude kerk –van 1910 tot 1961 in gebruik– bevond zich aan deze straat. „Daarvoor kwam de gemeente samen in de schuur van een boerderij”, zegt ouderling Van der Spek in de consistoriekamer, wijzend op een schilderij van de hoeve.

De gemeente ontstond in 1842. Het was een ledeboeriaanse gemeente. „Voor die tijd liep een aantal mensen vanuit Moerkapelle naar Benthuizen om ds. L. G. C. Ledeboer te horen. Zij hadden zich laten uitschrijven bij de Nederlandse Hervormde Kerk.”

Of het ledeboeriaanse gedachtegoed de gemeente nog stempelt, kunnen de ouderlingen niet goed peilen. Van der Spek: „De boodschap van een rijke Christus voor een arme zondaar heeft hier altijd geklonken. Dat is een zegen. Als je het herdenkingsboek doorbladert, zie je dat steeds terugkomen.”

Over de eerste zestig jaar van de gemeente is niet zo veel bekend. Notulen zijn er niet (meer). „Er werd in die tijd weinig vergaderd, en weinig genotuleerd. Wat we weten, is gevonden in de notulen van onder meer de classis.”

De eerste voorganger die aan de gemeente was verbonden, was tot 1892 oefenaar A. van der Spek, voorvader van de huidige ouderling. „Oefenaar N. H. Beversluis was slechts kort aan de gemeente verbonden. Daarna volgde ds. J. Overduin.” Een lange rij voorgangersportretten siert een van de wanden van de consistoriekamer.

Tijdens de bediening van ds. M. Hofman, van 1936 tot 1945, groeide de gemeente flink, vertellen de twee ouderlingen. Paul: „Er is altijd met veel achting over hem gesproken.” Van der Spek: „Het was een man met veel contacten in het dorp.”

In de gg van Moerkapelle vielen geen doden als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, wel stierf een gemeentelid na de oorlog in Nederlands-Indië aan de pokken.

Ds. C. Molenaar legde in 1962 de eerste steen van de huidige kerk. Van der Spek: „De vorige kerk was al twee keer uitgebreid.” Ds. Molenaar was een „buitenman”, typeert Van der Spek hem. „Hij keek op maandagmorgen graag rond op de kwekerijen. Daarna sprak hij over de preek met de mensen die hij bezocht.”

Tot de komst van de huidige predikant, ds. W. Harinck (2010), namen nog vier voorgangers een beroep naar Moerkapelle aan: ds. A. F. Honkoop (1967-1975), ds. J. Driessen (1977-1982), ds. D. Rietdijk (1984-1993) en ds. J. B. Zippro (1996-2002).

De gemeente groeide naar nu 1350 (doop)leden. Het kerkgebouw moest een aantal keer worden uitgebreid en kreeg extra galerijen.

De ouderlingen omschrijven hun kerk als een „gemeente waarin de mensen acht geven op elkaar, maar waaraan de wereld ook niet voorbijgaat.” Paul: „We verwachten van leden dat ze zich ook actief inzetten voor de gemeente.” De gg van Moerkapelle kent een rijk verenigingsleven. „De mensen doen veel. Ik denk dat de helft van de vrijwilligers van het inloophuis in Den Haag uit onze gemeente komt. Er zijn er actief in de gevangenenzorg. Noem het maar op.”

De kerkenraad heeft een open band met de jeugd, zeggen de ambtsdragers. Van der Spek: „We zien dat de Heere doorgaat met Zijn werk, ook onder jongeren.” Paul: „Dat is een groot wonder.” Van der Spek: „Er is een rijk getuigenis van het voorgeslacht. Het is ons gebed dat de Heere ermee doorgaat. Dat kan. Daar heeft ds. Harinck in de herdenkingsdienst naar aanleiding van Zacharia 4:6 ook op gewezen: de olie van de Geest blijft vloeien. Ondanks ons.”

Lijvig boek beschrijft geschiedenis

Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de gereformeerde gemeente van Moerkapelle verscheen er een lijvig boek met de titel ”Vergeet geen van Zijn weldaden”.

Auteur van het boek is G. Roos, oud-commentator van het Reformatorisch Dagblad en opgegroeid in Moerkapelle. Roos pluisde een reeks archieven na en vond interessante informatie.

Het boek bevat veel (historische) foto’s. Een aantal Moerkapelse familienamen keert met regelmaat terug in het boek, onder anderen Van der Knijff, Roos en Van der Spek.

Het boek (uitg. De Banier, ISBN 9789402 903867) is te bestellen via de boekhandel en kost 39,95 euro.

De uitgave werd op tweede pinksterdag direct na een herdenkingsdienst gepresenteerd aan de gemeente.

