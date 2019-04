Gereformeerde Bond vestigt Cornelis Graafland Centrum aan VU Amsterdam

Het instituut dat de Gereformeerde Bond (GB) in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft opgericht om aan promovendi en gepromoveerde theologen een onderzoeksplatform te bieden, gaat Cornelis Graafland Centrum heten.

Dat meldt De Waarheidsvriend, de wekelijkse uitgave van de GB, donderdag.

„Het bestuur van de GB heeft op voorstel van de commissie theologie besloten om de nagedachtenis van Cornelis Graafland (1928-2004) te eren door het instituut naar hem te vernoemen”, zo staat in een artikel te lezen. Prof. dr. C. Graafland was van 1972 tot 1993 bijzonder hoogleraar vanwege de GB aan de Universiteit Utrecht. „Als hoogleraar streefde hij er altijd naar om het wetenschappelijke onderzoek naar de gereformeerde theologie te verbinden aan de praktijk van de prediking en het pastoraat. Het is ook die verbinding die

voor al het werk van het nieuwe Cornelis Graafland Centrum (Theologisch Instituut van de Gereformeerde Bond) leidend zal zijn.”

Prof. dr. H. van den Belt, sinds afgelopen januari hoogleraar systematische theologie aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, is benoemd tot coördinator van het CGC. „Het CGC wordt daarom gevestigd aan de faculteit Religie en Theologie van de VU. De academische inbedding komt het niveau ten goede en biedt de betrokken theologen de mogelijkheid om hun onderzoek ook in een breder kader in rapport te brengen met anderen in theologie en samenleving.”

Prof. Van den Belt noemt het in het artikel een „eer” dat hij door het GB-bestuur is gevraagd om coördinator van het Cornelis Graafland Centrum (CGC) te worden. „Ik zie uit naar een vruchtbare samenwerking met de andere theologen uit hervormd-gereformeerde kring en met de verschillende academische partners en hoop dat het CGC zich zal ontwikkelen tot een expertisecentrum dat een verbinding legt tussen academische theologie en de gemeenten, tussen katheder en preekstoel.”