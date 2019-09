Gereformeerde Bond roept op tot gebed om nieuwe predikanten

De Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland roept op tot gebed om nieuwe dienaren van het Woord.

Er zijn meer dan zestig vacatures in gemeenten die zich tot de kring van de Gereformeerde Bond rekenen, schrijft algemeen secretaris P. J. Vergunst in het donderdag te verschijnen nummer van De Waarheidsvriend. Diverse predikanten naderen hun emeritaat en van een „kandidatenoverschot” is volgens hem geen sprake.

„Hoe meer de kerk in Nederland krimpt, hoe meer arbeiders er nodig zijn”, aldus Vergunst. „Niet alleen in de christelijke gemeente is onderwijs van grote waarde, ook in de samenleving kunnen menigten van mensen niet zonder herder.”