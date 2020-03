Gereformeerde Bond: Preek in vacante gemeente

De Gereformeerde Bond (GB) in de Protestantse Kerk in Nederland roept predikanten op in vacante gemeenten voor te gaan.

Het coronavirus heeft zijn weerslag op het preekrooster, schrijft het hoofdbestuur op de GB-website. Veel predikanten hebben afspraken om in andere gemeenten te preken, ingetrokken. „De gehoorde opmerking dat een vacante gemeente ook mee kan luisteren met een dienst via internet van een buurgemeente, is niet valide, met name omdat de dienst van de gebeden afgestemd is op de plaatselijke situatie, de concrete zieken.”