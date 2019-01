De Gereformeerde Bond heeft dit jaar als thema ”Heilig Evangelie, heilig gebod”.

„Juist in een cultuur waarin heiligheid teloorgaat, hopen we het komende jaar samen te ontdekken wat de heiligheid van het Evangelie betekent én hoe we met de woorden van God om mogen en moeten gaan”, aldus algemeen secretaris P. J. Vergunst.