Gereformeerde Bond: Houd vast aan ambt en academische opleiding

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) moet vasthouden aan de ambten en aan een academische theologische opleiding om Woord en sacramenten te bedienen.

Dat stelde P. J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond (GB) in de Protestantse Kerk, donderdag in het GB-orgaan De Waarheidsvriend.

De generale synode van de PKN bespreekt vrijdag de nota ”Mozaïek van kerkplekken”, opgesteld door synodescriba dr. R. de Reuver en door Martijn Vellekoop, coördinator missionair werk bij de PKN. Zij vragen de landelijke vergadering om een „bredere bezinning op het ambt” vanwege de ongeveer 250 nieuwe kerkplekken –missionaire initiatieven– die de PKN telt. De bestaande kerkorde en structuren blijken niet te voldoen.

Vergunst heeft waardering voor de „zorgvuldige wijze” waarop de nota tot stand kwam. Als het gaat om nieuwe kerkplekken, is voor hem het ambt cruciaal. „De academische vorming van de predikant blijft van belang voor een verantwoorde uitleg van de Bijbel, ook in de complexe vragen in onze cultuur. Meer telt nog de vraag of de ambtsdrager de zalving met de Heilige Geest kent. Ook voor nieuwe kerkplekken zijn dit noties die ertoe doen.”

Vergunst vindt het een „groot bezwaar” als er „vooral” uit pragmatische overwegingen ruimte komt voor mensen zonder een academische theologische opleiding om Woord en sacramenten te bedienen. „Ik lees dat ambten en sacramenten niet buiten de discussie kunnen blijven vanwege de vreugde om het Evangelie te delen. Hier wordt echter iets fundamenteel omgedraaid: we moeten het ambt bewaren om bij het Evangelie te blijven, bij Christus.”