Gereformeerde Bond actief op derde universiteit

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft woensdag prof. dr. H. van den Belt benoemd tot hoogleraar systematische theologie. De VU is daarmee de derde universiteit waar een hoogleraar werkzaam is die door de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland wordt gefinancierd.

De Gereformeerde Bond gaat de leerstoel voor de helft financieren, aldus algemeen secretaris drs. P. J. Vergunst. Daarmee wil de GB de gereformeerde theologiebeoefening in Nederland verder bevorderen.

Prof. Henk van den Belt hoogleraar systematische theologie aan VU

De Vrije Universiteit is de derde universiteit waar een hoogleraar werkzaam is die door de Bond wordt gefinancierd. Prof. dr. W. H. Th. Moehn is voor twee dagen in de week bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond bij de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Amsterdam. Het is de intentie de vacature die met het vertrek van prof. Van den Belt aan de Rijksuniversiteit Groningen ontstaat, in te vullen.

Er wordt dus niet bezuinigd?

Vergunst: „Nee, dat is niet de bedoeling. Prof. Van den Belt was voor 0,85 fte bijzonder hoogleraar in Groningen, prof. Moehn is dat voor 0,4 in Amsterdam. We gaan het werk van prof. Van den Belt, die per 1 januari aan de slag gaat aan de VU, voor 50 procent financieren. Ons maximum lag overigens in de jaren voorafgaand aan het emeritaat van prof. dr. J. Hoek in 2015, namelijk op 1,8 fte.”

Er komt weer een voltijds bijzonder hoogleraar in Groningen?

„Dat ligt nog open. Een bijzonder hoogleraar met een volledige aanstelling is vrij ongebruikelijk. Dat ligt dus niet voor de hand. Het is ook de vraag of er theologen uit de kring van de Gereformeerde Bond in academische zin benoembaar zijn. De leeropdracht zal in ieder geval opnieuw het gereformeerd protestantisme zijn, vanuit een historische benadering ingevuld. Dat ziet de faculteit ook graag.

Aan hoogleraren worden steeds hogere eisen gesteld. De Gereformeerde Bond heeft sinds 1999 een promovendiberaad om theologen –met name pastoriebewoners– te stimuleren en te begeleiden. We hebben de voorbije vijf jaar geïnvesteerd in drie assistenten-in-opleiding, van wie er twee binnenkort promoveren. Maar dan ben je nog niet benoembaar als hoogleraar. We plaatsen te zijner tijd een advertentie. Het is daarbij niet reëel om te verwachten dat er op deze vacature zes geschikte kandidaten zullen solliciteren.”

De GB zag prof. Van den Belt dus liever niet vertrekken.

„De Gereformeerde Bond gunt dr. Van den Belt zijn promotie naar een reguliere hoogleraarspost van harte en daarom hebben we loyaal en constructief aan de overstap naar Amsterdam meegewerkt. We zijn dankbaar dat onze hoogleraar op de plaats waar momenteel de meeste studenten zijn, ook uit GB-kring, zijn gaven en ervaring mag gaan inzetten.”

Gereformeerde theologie terug naar hart van VU

Prof. dr. H. van den Belt

Henk van den Belt (47) studeerde theologie aan de Universiteit Leiden, waar hij in 2006 bij prof. dr. A. van de Beek promoveerde op het proefschrift ”Autopistia. The Self-Convincing Authority of Scripture in Reformed Theology”. Hij is momenteel bijzonder hoogleraar gereformeerde godgeleerdheid namens de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland en voor 0,15 fte universitair hoofddocent theologiegeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarvoor was hij als predikant en pastoraal werker verbonden aan diverse gemeenten in Nederland en de Verenigde Staten.