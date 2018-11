Geref. gemeente Nieuw-Beijerland verkoopt oude kerkgebouw

De gereformeerde gemeente in Nieuw-Beijerland heeft onlangs haar oude kerkgebouw (foto) verkocht. Het is eigendom geworden van de stichting Zomerkind.

Halte Zomervilla, zoals het gebouw gaat heten, wordt een woon- en logeerhuis voor ernstig meervoudig beperkte jongeren. Na een grondige verbouwing zal het naar verwachting in de zomer van 2019 opengaan. Er komen ramen in het dak en bestaande raampartijen worden vergroot. Rond de binnentuin komen diverse woon- en slaapkamers te liggen. Het orgel blijft behouden. De kerkbanken worden hergebruikt in het ontwerp van de binnenwanden.

Het kerkgebouw dateert uit 1958 en heeft in de loop van de tijd drie verbouwingen ondergaan. Een vierde verbouwing was voor de gereformeerde gemeente geen optie, zegt scriba D. Don. „Door het telkens verlengen van het kerkgebouw zaten de kerkgangers nogal ver naar achteren en was er minder zicht op de kansel. Bovendien misten we zaalruimte en waren de energiekosten hoog.” Nadat bleek dat er geen herbestemming zou komen, werd er een koper gevonden die het gebouw een maatschappelijke functie geeft. De nieuwe kerk van de gemeente, De Kandelaar, is in 2017 in gebruik genomen en telt zo’n 850 zitplaatsen.

