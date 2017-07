Gerdine Zoeteman voor ZGG uitgezonden naar Albanië

Gerdine Zoeteman is maandagavond vanuit de gereformeerde gemeente van Rotterdam-Zuidwijk uitgezonden naar Albanië. Zij zal daar namens Zending Gereformeerde Gemeenten gaan werken als vrouwen- en kinderwerker in Durrës.

De dienst stond onder leiding van de consulent van de gemeente, ds. H. Brons. Hij preekte over Psalm 111:4a: „Hij heeft Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt.” Het gaat in deze psalm om het vertellen van Gods grote wonderdaden. Dat mogen zendingswerkers ook doen: vertellen wie de HEERE is en wat Hij doet.

De uitzending werd verricht door ds. W. Harinck, secretaris van het zendingsdeputaatschap, die ook een welkomstbrief voorlas van het zendingsteam in Albanië.

Na de dienst was er gelegenheid om afscheid te nemen van Zoeteman.