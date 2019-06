Gerben Heldoorn nieuwe directeur Kom over en help

Stichting Kom over en Help heeft Gerben Heldoorn per 1 september benoemd als nieuwe directeur.

Dat maakte de interkerkelijke stichting, die zich richt op kwetsbare kinderen in onder andere Moldavië, dinsdag bekend.

Heldoorn, op dit moment manager bij Driestar educatief, is sinds 2005 lid van het bestuur van Kom Over en Help. Sinds 2009 is hij bestuursvoorzitter.

Kom over en help werd tot voor kort geleid door twee leidinggevenden, Rijk van Ginkel en Corine de Jong. „Gezien de grootte van de organisatie en de ontwikkelingen richting meer zelforganisatie is door het bestuur nu de keuze gemaakt om één directeur te benoemen”, aldus de stichting. Heldoorn: „Ik ben al vele jaren betrokken bij Kom over en help, het werk heeft een grote plaats in mijn hart. Toen verschillende partners en medewerkers mij persoonlijk vroegen of de directeursfunctie niet iets voor mij was, heb ik, samen met de medebestuurders, deze weg verkend. Na diverse gesprekken met bestuur én personeel volgde een positieve uitslag. Ik zie er naar uit gehoor te geven aan de roep om te dienen.”