Gepensioneerd leraar Palland (66) alsnog predikant

Proponent A. Palland wordt zondag bevestigd als predikant. Voor de 66-jarige oud-leraar is dat „een bevestiging van Gods weg.”

De aanstaande predikant van de hervormde gemeente van Nieuweroord-Noordscheschut is net met pensioen, na ruim veertig jaar als leraar godsdienst en filosofie in het voortgezet onderwijs voor de klas te hebben gestaan.

Palland studeerde theologie in Utrecht en filosofie in Groningen. „Ik heb altijd geworsteld met de vraag of ik predikant moest worden of het onderwijs in moest gaan”, aldus de proponent binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Tijdens zijn studie begon hij, in 1978, als leraar godsdienst op een school in het Overijsselse Zwartsluis. Toch bleef het predikantschap trekken. In 1985 volgde hij zijn vicariaat bij dr. H. de Leede in Emmeloord. „Aan het einde van mijn vicariaat heb ik toch besloten om voor het onderwijs te kiezen, omdat daar mijn door God gegeven talenten lagen”, zegt Palland.

Hectisch

Deze zomer ging de leraar met pensioen. „Het laatste jaar was erg hectisch, met name door het lesgeven in coronatijd. Ik was echt van plan om tot rust te komen. Daarom was ik ook erg verbaasd om tijdens mijn pensioen nog de vraag te krijgen om predikant te worden. Ik ben dat gaan zien als bevestiging van Gods weg met mij.”

Het predikantschap in Nieuweroord-Noordscheschut zal Palland voor 25 procent invullen, met name door pastorale bezoeken af te leggen. Hij ondersteunt daarbij de predikant van de gemeente, ds. W. J. Bakker.

De Drentse gemeente, die achthonderd zielen telt, is niet nieuw voor de aanstaande predikant. Sinds 1989 gaat Palland er al een aantal keer per jaar voor.

Afhankelijkheid

Palland hoopt zijn werk als predikant nog een aantal jaar te mogen doen. „In eerst instantie is dit een positie voor twee jaar, die daarna nog verlengd kan worden”, aldus Palland. „Maar dat is allemaal bij gezondheid; we leven nu in een tijd waarin we ons echt bewust worden van onze afhankelijkheid.”

De bevestigingsdienst zal gezien de huidige coronamaatregelen op kleine schaal plaatsvinden. Dat vindt Palland geen probleem. „Het is allemaal dienstwerk, laat het maar kleinschalig zijn. We moeten het allemaal ook niet te groot maken.”