Geopende deuren in de wijk Parijsch

De nieuwbouwwijk Parijsch in Culemborg is „nog niet aangeharkt”, zegt de website van de wijk. Parijsch is écht, is anders. De wijk is nog niet af, maar er staat al meer dan tien jaar een kerk, de christelijke gereformeerde kerk De Ark.

Naast de ingang van het kerkgebouw zit een tegel in de muur met de tekst: „De Heere is nabij allen die Hem aanroepen in der waarheid, Psalm 145:18. Eerste steen gelegd door ds. L. A. den Butter, anno domino 2006.”

Achter de voordeur van de kerk bevindt zich de hal, met in de ene hoek de keuken en in de andere hoek de kerkenraadskamer. Aan de consistorietafel zitten Gijs Breeman, ouderling-scriba, en John van Leeuwen, die dertig jaar ouderling van de gemeente is geweest.

Aan de muur hangt een tekening van het negentiende-eeuwse Jeruzalem. Op tafel ligt een oude Statenbijbel opengeslagen bij ”Hoséa XII”. Ernaast een herdenkingsboek van de gemeente, met de titel: ”Hoe g’oudtijds hen met heil bezocht”.

Wat nu de christelijke gereformeerde kerk van Culemborg heet, begon in 1867 als een zelfstandige gemeente. Sinds 1894 behoort de gemeente bij het verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Als christelijke gereformeerde kerk bestaat de gemeente nu 125 jaar.

Breeman: „Met verwondering mogen we vaststellen dat de Heere al die jaren trouw voor de gemeente heeft gezorgd. Zijn werk gaat door, ook in Culemborg.”

Van Leeuwen: „Wij zijn in de stad de enige gemeente met een reformatorische prediking. Hier worden wet en Evangelie verkondigd en er wordt gepreekt over zonde en genade.”

De kerkzaal is bijna vierkant. Rechtsboven bevindt zich een galerijtje met daarop een elektronisch orgel. Langs de tegenoverliggende muur staat de kansel. Inclusief een bijzaal zijn er 300 zitplaatsen. Breeman: „Als je op zondag de kerkgangers overziet, zie je voor het merendeel mensen van buitenaf. Dit is echt een streekgemeente, met veel jonge gezinnen. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 31 jaar.”

Nieuwe kerk

De Ark werd in 2007 in gebruik genomen. Het vorige kerkgebouw, in het centrum van Culemborg, was te klein en te oud geworden.

Meer dan honderd jaar was de gemeente vacant. Breeman: „In 2000 nam tot onze grote verwondering kandidaat L. A. den Butter het beroep naar Culemborg aan. Hij is meer dan zeventien jaar bij ons geweest. Vorig jaar april vertrok hij naar Rijnsburg. Binnenkort hoopt kandidaat H. C. Bezemer intrede te doen. Opnieuw is de trouw van de Heere gebleken.”

Het kerkzegel van de Culemborgse gemeente draagt de tekst uit Openbaring 3:8: „Zie, Ik heb een geopende deur gegeven.” Het was onder andere die tekst op de beroepsbrief, zegt Breeman, die had gesproken tot kandidaat Bezemer: „Het was de Koning van de Kerk Zelf, Die hem een geopende deur had gewezen voor de prediking van het Evangelie. En als Hij opent, sluit niemand die toe.”

Arbeidsveld

Buiten ligt Parijsch, de jongste Culemborgse nieuwbouwwijk. Breeman: „Daar wonen veel mensen die nog nooit in de Bijbel hebben gelezen. Hier is nog een heleboel te doen. Dit is een groot arbeidsveld. In Parijsch willen we een lichtend licht en een zoutend zout zijn. De deur staat altijd open.”

Van Leeuwen: „We ervaren dat wel als een stuk nood. Van tijd tot tijd gaan we op zaterdagen in de wijk de deuren langs, om de mensen een goede zondag te wensen en om ze uit te nodigen eens een kerkdienst bij te wonen. Dat vinden de meeste mensen prima. Sommigen beloven eens te komen, maar weinigen doen het ook echt. Toch zal de Heere eens voor de vrucht zorgen.”

Kerkzegel met een open Bijbel

De christelijke gereformeerde kerk in Culemborg kent sinds 2002 een eigen kerkelijk zegel. Op de bovenste rand van het kerkzegel staat het middelste gedeelte van de tekst uit Openbaring 3:8: „Zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven.” In de onderste rand staat de naam van de kerk: Christelijke Gereformeerde Kerk Culemborg. In de binnenste cirkel van het zegel ligt een opengeslagen Bijbel op de drempel van een deur, met daarbij de woorden: Alpha en Omega. „Ik ben het Begin en het einde.” Het veld eromheen heeft de kleur zwart als ondergrond, de kleur van de wereld, van de zonde, van de duisternis. Achter de deur bevindt zich het licht, want vanuit het Woord loopt er een weg naar het licht, de weg tot God, de weg des levens.