Generale synode PKN kiest nieuwe voorzitter

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) kiest vrijdag tijdens een extra vergadering in Doorn een nieuwe voorzitter (preses).

De huidige preses, ds. K. van den Broeke, treedt na het vervullen van haar kerkordelijke termijn van vijf jaar terug. Een uitleg in vijf vragen.

Waarom nu ineens een synodevergadering in maart? De protestantse synode vergadert toch altijd in april en november?

Klopt. De generale synode vergadert deze jaren namelijk enkele keren extra omdat de tekst van de kerkorde flink gewijzigd moet worden in het kader van de toekomstplannen Kerk 2025. Dit plan is opgesteld om de kerk in de toekomst flexibeler te maken. Zo wordt het aantal van 75 classes teruggebracht naar 11. Iedere classis krijgt een zogenoemde classispredikant. Dat wordt een predikant die vergaande bevoegdheden krijgt om maatregelen te nemen in zijn of haar classis. Deze maatregelen zullen echter altijd door de classis moeten worden goedgekeurd. Dit om te voorkomen dat de classispredikant bevoegdheden krijgt die niet gecorrigeerd kunnen worden door de classis.

Hoever is de Protestantse Kerk met het integreren van de toekomstplannen?

De klus is bijna geklaard. De benodigde kerkordewijzigingen moeten eerst door de synode worden goedgekeurd. Daarna worden ze naar de classes en de gemeenten gestuurd voor kritiek (consideratie). Vervolgens moet de synode in tweede lezing beslissen over de plannen. Pas dan zijn ze definitief. De wijzigingen zijn gebundeld in verschillende clusters. Vrijdag bespreekt de synode vooral de wijzigingen in de kerkorde die de gemeenten betreffen.

Wat gebeurt er nog meer vrijdag?

Aan het einde van de dag vergadert de generale synode in comité om een nieuwe voorzitter (preses) te kiezen. De vijfjarige termijn van de huidige voorzitter, ds. Van den Broeke, zit erop. Verkiezingen van personen vinden altijd plaats achter gesloten deuren, in comité zoals dat in kerktaal heet. Het dagelijks bestuur van de synode –het moderamen– bestaat inclusief de preses en de scriba uit vijf personen.

Wat is het verschil tussen de preses en de scriba van de generale synode? En wie is er nu scriba?

De huidige scriba van de Protestantse Kerk is dr. R. de Reuver. Hij volgde in 2016 dr. A. J. Plaisier op. De scriba wordt benoemd uit de predikanten van de Protestantse Kerk en hoeft bij benoeming geen lid te zijn van de synode. Hij of zij wordt gekozen voor vijf jaar, met de mogelijkheid van een herverkiezing voor een tweede termijn van vijf jaar. De preses wordt gekozen uit de leden van de synode voor een periode van vijf jaar en kan geen tweede termijn dienen.

Wie wordt het?

Dat is niet bekend. Het synodebestuur doet een voordracht, maar de synode kan ook andere synodeleden ter verkiezing voordragen. De hele procedure is vertrouwelijk, zodat personen die genoemd worden niet beschadigd raken.