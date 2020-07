Gemeentestichter en voorganger John Powell verongelukt

De Amerikaanse voorganger en gemeentestichter John Powell is zaterdag verongelukt.

Dat meldde de site Religion News Services. De 38-jarige predikant, die stopte om een op de snelweg gestrande automobilist te helpen, werd door een vrachtwagen aangereden. Powell was voorganger van de Emmanuel Baptist Church in New Caney in de staat Texas. De gemeente is onderdeel van de Zuidelijke Baptisten, het grootste protestantse kerkgenootschap in Amerika.



Vrienden van Powell hebben een inzamelingsactie opgezet om te voorkomen dat het getroffen gezin in de financiële problemen komt. Powell laat een vrouw en vier kinderen na.