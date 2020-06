Gemeenten PKN hebben 1 miljard te besteden

Op de bankrekeningen van ruim 1500 plaatselijke gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en hun diaconieën staat een bedrag van in totaal minimaal 1 miljard euro aan vrij beschikbaar vermogen.

Dat blijkt uit de eindrapportage van de commissie ”Werkzaam vermogen”. De generale synode bespreekt het maandag gepubliceerde rapport op 19 juni.

De kerkelijke gemeenten binnen de PKN bezitten gezamenlijk circa 600 miljoen euro kerkrentmeesterlijk vermogen. Het gezamenlijke diaconaal vermogen bedraagt zo’n 400 miljoen euro. Dat geld kan gebruikt worden voor doelen buiten de reguliere exploitatie van de gemeente of diaconie.

De berekening is gebaseerd op gegevens van jaarrekeningen uit 2018, afkomstig uit iets meer dan de helft van de gemeenten en diaconieën. Het is „vrijwel zeker” dat het totale bedrag aan vrij beschikbaar vermogen in werkelijkheid hoger ligt.

In het rapport staat dat het nu de tijd is om het beschikbare vermogen daadwerkelijk te gaan besteden. Het is immers bijeengebracht „om het dienstbaar te doen zijn aan de roeping van de kerk.”