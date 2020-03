Gemeenten PKN Brabant schrappen diensten

Inmiddels acht gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in Noord-Brabant hebben besloten de kerkdiensten voor komende zondag te schrappen.

Het gaat om de gemeenten van Berlicum-Rosmalen, Oss, Roosendaal, Tilburg, Sleewijk, Almkerk, Ude-Veghel en Werkendam. Als alternatief wil de predikant van de protestantse gemeente in Tilburg, ds. Otto Grevink, een internetdienst beleggen die via de site coronaviering.nl zondagochtend live te volgen is. Gemeenteleden die deze dienst thuis volgen kunnen er actief aan deelnemen door tijdens de dienst gebedspunten aan te dragen of een digitale bloemengroet te versturen.

De Tilburgse gemeente besloot woensdag als eerste om een streep te zetten door de dienst van zondag. Ds. Grevink spreekt van „een heel moeilijke beslissing. Maar de kerk heeft hierin ook een verantwoordelijkheid.” De leden van de gemeente komen uit de hele regio, geeft hij aan, en dat brengt een risico op verspreiding van het coronavirus met zich mee. „Daarnaast zitten veel ouderen in de gemeente, die kwetsbaar zijn.” De maatregelen tegen het coronavirus hebben zijn neerslag op het openbare leven. „Gemeenteleden hebben daardoor begrip voor de beslissing. Ook andere kerkelijke activiteiten heeft de gemeente geschrapt.