Gemeente van vier mensen in Wales betrekt grote kerk – op hoop van zegen

De samenkomsten van zijn gemeente trekken slechts vier mensen. Het weerhield ouderling Allan Collings uit Wales er niet van een leegstaande kerk met 500 zitplaatsen te betrekken, aldus WalesOnline.

De Pencoed Gospel Hall, zoals de gemeente heet, moest vanwege haar geringe omvang haar vorige onderkomen in Pencoed verlaten. Vervolgens kwam ze uit bij de Salem Chapel, die twee jaar geleden dicht ging. Enigszins verbaasd was de verhuurder wel toen bleek dat Collings’ gemeente slechts vier personen omvatte, inclusief zijn vrouw Pauline. „Wel, dan hebt u nog 496 plaatsen te vullen!”

De ouderling neemt de stap echter „in geloof.” „Wij geloven in God.” Zo heeft hij 7000 folders in de buurt laten verspreiden en wordt er van 9 tot 13 april elke avond een kerkdienst gehouden, in de hoop dat er nieuwe leden kunnen worden verwelkomd.

