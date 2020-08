Gemeente Urk stuurt kerken brief: Denk aan coronaregels

De gemeente Urk heeft vrijdag alle kerken op het dorp een brief gestuurd waarin gevraagd wordt de coronaregels voor kerkdiensten na te leven.

Dat bevestigt Françoise Bisschop van de afdeling communicatie van de gemeente Urk. Onder meer op sociale media wordt er de laatste weken flink gediscussieerd over enkele gemeenten op Urk die zich niet zouden houden aan het maximum aantal bezoekers en ‘gewoon’ diensten beleggen. Er wordt zelfs gerept van volle kerken. Het zou vooral gaan om kerken die niet uitzenden via livestream.

Bisschop stelt dat de discussie over kerken op Twitter mede de aanleiding is voor de brief, maar dat deze ook daarbovenuit gaat. „Zie de brief als een opfrissen van de regels voor kerken om zich vooral te houden aan de afstand van 1,5 meter.”

Veiligheid

De kerkenraden zijn er verantwoordelijk voor dat de bezoekers de kerkdienst veilig kunnen bezoeken, zo stelt burgemeester Ineke Bakker in de brief. „Omdat ik signalen heb ontvangen dat niet alle kerken zich aan de actuele maatregelen en adviezen houden, vraag ik u nadrukkelijk om de maatregelen na te leven in het belang van de gezondheid van de kerkbezoekers. Ik vraag u als kerkenraad hierin uw verantwoordelijkheid te nemen. Zeker nu blijkt dat veel mensen die terugkomen uit risicovolle vakantiegebieden zich niet laten testen of in quarantaine gaan, is het belangrijk om alle maatregelen en adviezen strak op te volgen. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat het aantal besmettingen niet verder stijgt op Urk en daarbuiten.”

Bezoek thuis

Ook vraagt de burgemeester aan de kerkenraden hun gemeente erop te attenderen dat het advies is om thuis maximaal zes mensen uit te nodigen. „Elkaar bezoeken na de kerkdienst is een goede gewoonte maar spreid de aantallen over de dag zodat het risico op besmetting laag blijft.”

De burgemeester spreekt in haar brief ten slotte haar waardering uit voor de manier waarop de kerken op Urk invulling geven aan hun rol als kerk. „Door het aantal aanwezigen tijdens erediensten zo klein mogelijk te houden en gemeenteleden online mee te laten luisteren en/of kijken, blijft het risico op het oplopen van de coronabesmettingen aanzienlijk kleiner. Laten we er samen voor zorgen dat we de maatregelen naleven zolang het virus nog aanwezig is.”