„Gemeente-in-wording” binnen Protestantse Kerk op Walcheren

In Serooskerke, op Walcheren, wordt per 1 maart een „gemeente-in-wording” binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gevormd. Deze zal geleid worden door een commissie die werkt in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de classis Delta van de Protestantse Kerk.

Dat meldde Frank Klaassen, secretaris van de ”Initiatiefgroep Noord-Walcheren”, dinsdag. De initiatiefgroep is al enkele jaren actief om „te onderzoeken of het mogelijk is om binnen de Protestantse Kerk in Nederland een zelfstandige gemeente te vormen, verbonden met het gereformeerde belijden”, aldus de secretaris. „Het gebied waar de groep zich op richt en waar de betrokkenen wonen, bevindt zich ten noordwesten van het Kanaal door Walcheren. Bij besluit van de classicale vergadering Delta wordt per 1 maart 2019 een gemeente-in-wording gevormd.”

Zoals het er nu uitziet, heeft in april de eerste dienst van de gemeente-in-wording plaats. De diensten zullen in eerste instantie gehouden worden in de Petruskerk in Serooskerke, een van de twee kerkgebouwen van de protestantse gemeente te Serooskerke. „Andere activiteiten van de initiatiefgroep vinden al geruime tijd plaats op deze locatie”, aldus Klaassen. „In de verschillende fasen van ontwikkeling van de gemeente-in-wording wordt telkens goed overleg gezocht met de andere omliggende gemeenten. Wanneer de gemeente-in-wording enige tijd doorontwikkeld is, zal overwogen worden om over te gaan tot definitieve gemeentevorming. Hiervoor zal nadere besluitvorming nodig zijn door de classis Delta van de Protestantse Kerk.”

De uit 1953 daterende Petruskerk van de protestantse gemeente te Serooskerke staat momenteel te koop.

