Gemeente geeft nieuwe predikant ‘digitale handdruk’ na intrededienst

De banken waren leeg toen ds. J. Joppe zondag intrede deed in de hersteld hervormde gemeente Barneveld e.o.. Hij zei: „Ik ben een herder die een nieuwe kudde krijgt toevertrouwd, maar de schapen niet ziet.” Kand. A. J. Droger kan nog niet bevestigd worden, maar gaat wel aan het werk in de christelijke gereformeerde kerk van Genemuiden.

Eigenlijk zou ds. Joppe op 29 april verbonden worden aan de hersteld hervormde gemeente (hhg) te Barneveld-Kootwijkerbroek-Voorthuizen, vertelt hij maandagmorgen. „We hadden gekozen voor de woensdag, zodat ook gasten van ver aanwezig zouden kunnen zijn. Er werd al nagedacht over de manier waarop zo veel mogelijk mensen in de kerk aanwezig zouden kunnen zijn.”

Vanwege de coronamaatregelen konden die plannen niet doorgaan. De diensten hadden toch zondag plaats. ’s Morgens de bevestigingsdienst –geleid door ds. R. van de Kamp uit Opheusden– en ’s middags de intrededienst, waarin ds. Joppe voor het eerst voorging als predikant van de hhg Barneveld e.o.. Er waren in beide diensten slechts zo’n vijftien aanwezigen, aldus ds. Joppe. „We wilden de grens van dertig personen niet opzoeken. Daarom bleven de helft van mijn gezin en een deel van de kerkenraad thuis. Zij konden de dienst volgen via een livestream.”

Ook bij de afscheidsdienst van ds. Joppe in Oud-Beijerland, twee weken geleden, luisterden gemeenteleden op afstand mee. „Toen had ik wel een beeld bij de leden die er onder normale omstandigheden zouden hebben gezeten. Maar in Barneveld ken ik nauwelijks iemand uit de gemeente. Sowieso is het telkens weer moeilijk om tijdens een kerkdienst lege banken te zien. Je mist als predikant de wisselwerking die er mag zijn met de gemeente en je ziet niet hoe het Woord ontvangen mag worden. Al weet je dat ook lang niet altijd. Je mist ook de jongeren en de kinderen. Maar gelukkig viel dat alles zondag wel van me af. Als de Heere in het midden mag staan, is de kerk toch vol.”

Fotoboek

Van intredediensten in het verleden herinnert ds. Joppe zich nog dat er een lange rij gemeenteleden naar hem toe kwam om hem de hand te drukken. „Om toch kennis te kunnen maken met de gemeente, was een ‘digitale handdruk’ bedacht”, vertelt hij. „Mijn vrouw kreeg een fotoboek overhandigd met de titel ”Handdruk op afstand”. Daarin staan foto’s met de namen en adressen van gezinsleden. Ook staat erbij wat voor werk iemand doet en mochten ze wensen meegeven in verband met onze overkomst.”

Inmiddels heeft de predikant het boek doorgenomen. „Het is wel anders dan een handdruk aan het eind van de dienst. Je kunt eens terugbladeren om te zien hoe iemand ook alweer heet. Al weet je niet hoe het geestelijk met iemand is. Daarvoor is een gesprek van hart tot hart nodig. Hopelijk is het binnenkort mogelijk om op een andere manier kennis te maken, hetzij via internet, hetzij met inachtneming van de 1,5 meterregel.”

Classisexamen

Ook de christelijke gereformeerde kerk (cgk) van Genemuiden moest op zoek naar creatieve oplossingen. In de gemeente, die al ruim zes jaar vacant is, zou kand. A. J. Droger uit Rotterdam op 23 mei bevestigd worden en intrede doen. Vanwege de coronamaatregelen kon hij echter op 18 maart geen classisexamen doen, omdat de vergadering van de classis Zwolle tot nader order werd uitgesteld. Zonder examen te hebben gedaan kan kand. Droger niet bevestigd worden als predikant.

De geplande verhuizing naar Genemuiden gaat deze week wel door, vertelt hij maandagmorgen. „Ik word officieel als pastoraal werker in de gemeente aangesteld. Daardoor kan ik het werk in de gemeente toch oppakken. In de zondagse diensten ga ik voor en verder kijk ik in het pastoraat wat mogelijk is. Het bezoekwerk kan voorlopig niet op de normale manier doorgaan, maar telefonisch en op afstand is er wel het een en ander mogelijk.”

Andere route

Via deze „andere route” kan kand. Droger tot zijn examen toch al kennismaken met zijn nieuwe gemeente. De omgeving van Genemuiden werd relatief zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. „Ik wil dan ook graag in de buurt zijn en niet helemaal vanuit Rotterdam hoeven komen als de gemeente mij nodig heeft.”