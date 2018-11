Geloof zegt Duitse jongere weinig meer

Duitse jongvolwassenen hechten weinig belang aan God en de kerk.

Dat blijkt uit onderzoek van het sociaalwetenschappelijke instituut van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD), het grootste protestantse kerkgenootschap in Duitsland. De Duitse website jesus.de berichtte er maandag over.

Iets minder dan een kwart van de 19- tot 27-jarigen (van wie de meerderheid moslim is) geeft aan in God te geloven. Een derde zegt met het geloof in God niets te kunnen beginnen. Zo’n 5 procent gelooft dat God een „anonieme, hogere macht” is die het leven bepaalt.

Op de vraag wat voor hen belangrijk is, noemt de meerderheid van de deelnemers familie (62 procent), gezondheid (58 procent) en een gelukkige relatie (52 procent). Ongeveer 10 procent vindt het belangrijk om „iets te hebben waarin je gelooft.”

De vraag wat het doel van het leven is, beantwoordt de meerderheid van de ondervraagden met ik (84 procent), mijn familie (62 procent) en school, universiteit of werk (52 procent).

Jongeren zien geen nieuwe betekenis voor de kerk in de samenleving, schrijft Ulf Endewardt, een van de auteurs van de studie, in zijn conclusie. „De kerk moet zien dat de groep jongvolwassenen vrijwel niets van hen verwacht.”

Voor hun persoonlijke overtuigingen hebben jonge mensen geen instituut nodig, aldus Endewardt. „We hebben te maken met een postchristelijke generatie, die bijna alle banden met de kerk verbroken heeft.”

Het onderzoek is speciaal voor de synode van de EKD gehouden. Die houdt zich deze week in Würzburg bezig met de vraag hoe ze jonge mensen terug kunnen winnen voor het geloof en de kerk.

De EKD en de Rooms-Katholieke Kerk moeten rekening houden met een groot tekort aan predikanten en priesters in 2030, zo blijkt uit een zaterdag verschenen onderzoek. Het Centraal Comité van de Duitse Katholieken (ZdK) verwacht dat tegen die tijd ongeveer 7000 van de huidige 13.500 priesters niet vervangen kunnen worden. Bij de EKD geldt dat voor 7000 van de huidige 21.000 predikantsplaatsen.

Het protestantse kerkverband verwacht daarnaast een aanzienlijke afname van de belastinginkomsten. Schattingen gaan uit van een daling van 16 procent tot 2030. De EKD verloor sinds 2000 een vijfde deel van haar leden.