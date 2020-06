”Geloof in Taal” Zwolle wordt pioniersplek

De stichting ”Geloof in Taal” te Zwolle gaat binnenkort van start als pioniersplek, vermeldt de website van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Op 15 mei is een intentieverklaring getekend door ds. Jaap Ophoff (gereformeerde kerk vrijgemaakt Zwolle-Noord), ds. Wytze Plantinga (cgk Zwolle) en Elly Volkerink namens de stichting Geloof in Taal. De komende tijd werkt het team verder aan een samenwerkingsovereenkomst, om vervolgens drie jaar deel te nemen aan de zogenoemde Leergemeenschap Pionieren.

Geloof in Taal bestaat al vijf jaar en wil verder groeien naar een „multiculturele community rond Jezus”, aldus de CGK-website, en wordt ondersteund door de cgk in Zwolle en de vrijgemaakt gereformeerde Opstandingskerk Zwolle Noord. Vanuit de landelijke CGK vindt begeleiding plaats door missionair consulent Petra de Jong.

De stichting heeft als „inspiratiebron” de Bijbel als Gods Woord. Taal is belangrijk, aldus de stichting, onder meer omdat taal een middel is om mensen aan elkaar te verbinden en om mensen zich meer thuis te laten voelen in de Nederlandse samenleving.

Het aanbod van Geloof in Taal bestaat onder andere uit taallessen, creatief bezig zijn en het oefenen van taal, samen eten en Nederlandse les aan de hand van de Bijbel voor extra verdieping.

Het bezoekadres van Geloof in Taal is Ruusbroecstraat 205, waar Vluchtelingenwerk Overijssel locatie Zwolle is gehuisvest.

>>geloofintaal.nl