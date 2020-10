”Geloof in het gezin”, een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), heeft vorige week in Nunspeet de doopbox gepresenteerd. De doopbox bevat diverse materialen die in christelijk Nederland beschikbaar zijn rondom „geloofsopvoeding.”

Kerkenraden kunnen de doos cadeau geven aan doopouders, bijvoorbeeld tijdens een doopgesprek. Christelijke gereformeerde kerken krijgen de doopbox dit jaar gratis; daarna kost die een euro. Dat bedrag geldt ook voor gemeenten buiten de CGK.