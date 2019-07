Geld voor verbrande kerk

Er is inmiddels meer dan 220.000 euro opgehaald voor het herstel van de St. Urbanus Bovenkerk in Amstelveen. Dat meldt de website ”Help ons uit de brand” van de stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus. De stichting deelt mee dat binnenkort begonnen wordt aan de bouw van het nieuwe dak van de kerk.

Een brand in september 2018 vernielde een groot deel van het gebouw en het dak van de rooms-katholieke kerk in Amstelveen. Het vuur werd pas laat ontdekt en kon zich binnen in de kerk snel verspreiden.Mogelijk is de brand in de meterkast ontstaan. Het gebouw is een rijksmonument en dateert uit 1888.

De kerk is goed verzekerd en wordt opnieuw opgebouwd. De stichting grijpt de gelegenheid aan om verbeteringen aan te brengen die niet gedekt worden door de verzekeraar. Het gaat om een bedrag tussen 285.000 en 550.000 euro dat is bestemd voor investeringen in energie, toegankelijkheid, verstaanbaarheid en sfeer in het gebouw.

Er zijn diverse acties opgezet om geld op te halen. Zo wordt een St. Urbanus chocoladereep verkocht. Ook scholen in Amstelveen houden acties voor de kerk. Basisschool De Triangel heeft 9000 euro bijeengebracht. De toren, die niet door de brand is aangetast, is inmiddels weer opengesteld voor het publiek.