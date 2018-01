Geen vervolging twee Britse straatpredikers

De Britse politie heeft alle aanklachten tegen de straatpredikers David Barker en Stephen Wan laten vallen.

De 58-jarige Barker en 50-jarige Wan waren op 9 december 2017 meegenomen voor verhoor, na een opstootje in High Street in de stad Camberley. Terwijl de twee mannen hun boodschap lieten horen, verzamelde zich een groep mensen die, belust op een relletje, problemen maakten.

Beweringen dat de evangelisten „homoseksuelen gaan naar de hel” en „mannen kunnen niet met mannen liggen” gezegd zouden hebben, bleken niet gegrond, berichtte de Britse belangenorganisatie Christian Concern dinsdag. Barker sprak eerst over het goede nieuws en Kerst, daarna legde hij uit dat alle mensen gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen. Ook citeerde hij Johannes 3:16. Daarna daagde hij een zelfverklaarde atheïst uit. Wan verklaarde vervolgens de betekenis van Kerst en de Naam van Jezus, waarop de omstanders vloekten en hem beschuldigden van haatprediking. Ze vroegen de straatpredikers herhaaldelijk naar hun visie op homoseksualiteit, waarna Wan het scheppingsverhaal vertelde en ook sprak over het huwelijk als een instelling van God, bedoeld voor de voortplanting. Uiteindelijk werd de politie erbij geroepen.

Vrijheid van meningsuiting

Op 30 december ondergingen Barker en Wan een uitgebreid verhoor door de Britse politie. Ze werden bijgestaan door Michael Phillips, advocaat van het Christian Legal Center. Hij benadrukte tegenover de politie de vrijheid van meningsuiting van zijn cliënten, die het hun toestaat de christelijke boodschap uit te leggen, ook waar het gaat om wat de Bijbel zegt over het huwelijk en relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. Phillips citeerde Romeinen 1:26 en 27: „Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.”

Alcoholverslaving

Tegenover Christian Concern vertelde Barker hoe hij bijna veertig jaar geleden op wonderlijke wijze tot bekering kwam nadat God hem redde van een alcoholverslaving. Sindsdien wijdt hij zijn leven aan het verspreiden van het Evangelie. Dertig jaar lang preekte hij iedere zaterdag het goede nieuws in de straten van de stad Reading. Nooit nam de politie hem mee voor een verhoor, tot december.

Dat de politie nu voor het eerst ingreep, vindt Barker een zorgelijke ontwikkeling.