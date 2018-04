Geen ‘vertrekpremie’ voor predikant PKN

Een predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) die vrijwillig verkast naar een andere gemeente waar hij minder uren kan werken, krijgt geen geldbedrag mee. Dat is het voorstel van het landelijk bestuur van de PKN.

De ‘vertrekcompensatie’ was een idee om de mobiliteit van predikanten te bevorderen. Uit onderzoek blijkt dat het beroepingswerk in sommige gemeenten muurvast zit. Ze willen een andere dominee, maar de predikant krijgt geen beroep van elders. Daarom heeft de landelijke kerk, via de Werkgroep Mobiliteit, oplossingen bedacht om die mobiliteit op gang brengen. Het kostenplaatje daarvan ligt op 2,8 miljoen euro.

Predikanten die werktijd zouden inleveren bij de overgang naar een andere gemeente zouden met een premie gestimuleerd worden om een beroep aan te nemen naar zo’n standplaats. In november 2017 gaf de synode van de Protestantse Kerk opdracht voor verder onderzoek naar de effectiviteit en financiële consequenties. Scriba dr. R. de Reuver van de PKN schrijft in een maandag gepubliceerde brief aan de synodeleden dat „het moderamen u voorstelt de voorgestelde vertrekcompensatie niet in te voeren.” De vrees is dat het bedoelde effect niet behaald zal worden. Ook zou „een algemeen recht op vertrek-compensatie een ‘luxe-unicum’ zijn in de arbeidsvoorwaardelijke verhoudingen in ons land.”

Compensatie

Een werknemer die kiest voor een andere baan met minder werktijd heeft geen wettelijk recht op compensatie. En wie zou zo’n regeling moeten betalen: de gemeente van vertrek of de landelijke kerk, zo vraagt het moderamen zich af. Het zou ook zorgen voor ongelijke behandeling tussen predikanten. Waarom zou een dominee die op zijn bestaande standplaats uren moet inleveren daar ook niet voor gecompenseerd dienen te worden, meldt de toelichtende notitie.

Het onderwerp wordt op 19 april door de PKN op de landelijke kerkvergadering in Doorn behandeld. De synode besluit dan ook over de toelating van een Nederlands-Indonesische kerkgemeenschap als buitengewone gemeente van de PKN. De Persekutuan Kristen Indonesia (Christelijke Indonesische Gemeenschap) bestaat uit Nederlands-Indonesische christenen uit Amstelveen, Buitenveldert, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en wil zich aansluiten bij de PKN. Vertegenwoordigers van de gemeente zijn aanwezig bij de synodevergadering volgende week in Hydepark in Doorn.