Geen tentweek, maar toch het Evangelie delen

Een grote tent waarin kinderen een vakantiebijbelclub bezoeken en tieners en volwassenen eveneens terechtkunnen voor ontspannende en missionaire activiteiten. In diverse plaatsen kent de zomerse tentweek een lange traditie. De coronacrisis vraagt om een andere aanpak.

Laten we de tentweek vervallen of kiezen we voor een alternatief programma? Dat was voor menige kerkelijke gemeente de vraag, nadat premier Rutte dit voorjaar afkondigde dat evenementen vanwege de coronacrisis tot 1 september taboe zijn. De hersteld hervormde gemeente (hhg) in Lunteren koos voor „een aangepast programma in afgeslankte vorm”, zegt Fred Kool, coördinator van de tentweek.

Normaal biedt de Lunterse hhg in samenwerking met de hervormde gemeente aan het eind van de zomervakantie vier dagen activiteiten aan voor kinderen, tieners en volwassenen. Kool: „’s Ochtends kwamen er vaak minimaal 375 kinderen in de tent, maar dat kan nu niet. Dat is heel jammer. We hebben gezocht naar een mogelijkheid om dit jaar toch het Evangelie met hen te delen.”

De tentweekcommissie organiseert nu een speurtocht door het dorp, die kinderen zelf met hun ouders kunnen doen. „Er komen opdrachten bij waarin we bijvoorbeeld een link leggen met Bijbelteksten. Vrijdagavond is er een onlineprogramma, met een Bijbelverhaal, een sketch en muziek. Dan maken we ook de uitslag van de speurtocht bekend.”

Afgelopen jaren werkte de Lunterse hhg met een thema van de organisatie Evangeliestek. Voor de alternatieve tentweek koos de organisatie nu zelf het thema ”Uitzien naar...”. „Dit kwam spontaan bij ons op. Je kunt het op verschillende manieren invullen. We kijken uit naar volgend jaar, als we hopelijk wel weer een tentweek kunnen organiseren, maar uiteindelijk draait het erom dat we uitzien naar de wederkomst van de Heere Jezus.”

Tour de witte tent

De hervormde gemeente Putten, die bij de organisatie van de tentweek samenwerkt met de christelijke gereformeerde kerk, koos dit jaar voor een ”tour de witte tent”, zegt Martine van den Hazel, voorzitter van het projectteam. In plaats van het organiseren van activiteiten in één grote, witte tent, bezoeken vrijwilligers van 19 tot 26 augustus zes wijken rond het centrum.

„We gaan waarschijnlijk op pad met een tractortje met aanhanger waarop een witte tent staat. Het is de bedoeling twee keer door de wijken te rijden en in elke wijk op een vaste locatie op afstand contact te hebben met kinderen. De gemeente Putten heeft het plan goedgekeurd.”

Tijdens de tour de witte tent delen vrijwilligers tasjes –er worden er duizend gevuld– uit met onder meer Bijbelboekjes, knutselwerkjes en kleurplaten. „Ook zijn we bezig een speurtocht op te zetten. Kinderen kunnen dan met hun ouders bijvoorbeeld letters zoeken in tuinen of achter het raam van huizen van gemeenteleden. Er is een aantal wedstrijdjes waaraan ze kunnen meedoen. De oplossingen kunnen de kinderen inleveren in speciale Tourbrievenbussen in de wijken.”

Dagelijks gaat het team met een reporter op pad die via foto’s en filmpjes verslag doet van de activiteiten in de wijken. „Daarmee geven we elke avond een korte terugblik op de dag. Als gezinsactiviteit organiseren we een online bingoavond. Ook denken we na over een activiteit voor tieners.”

Op zondag 23 augustus is er zangdienst. „Normaliter komen hiervoor honderden mensen naar een park. Deze keer wordt deze speciale dienst om 17.00 uur uitgezonden vanuit de Oude Kerk. Daar wordt de tour de witte tent op woensdag 26 augustus ook afgesloten met een online uitzending. We hopen nog goedkeuring van de gemeente te krijgen voor een moment in het park waar alle kinderen een afscheidscadeautje kunnen halen.”

Landenquiz

In Bleskensgraaf staan al meer dan vijftien jaar aan het eind van de zomervakantie grote tenten op een veld aan het Wilgenpad. Daarin heeft onder meer een vakantiebijbelweek plaats, die afhankelijk van het weer zo’n 220 tot 250 kinderen trekt, zegt Hans Mouthaan, voorzitter van de organiserende commissie van de hervormde gemeente.

In overleg met de kerkenraad besloot de commissie dit jaar geen buitenactiviteiten te organiseren, maar zo veel mogelijk online aan te bieden. Zo kunnen kinderen van vier tot twaalf jaar drie ochtenden een programma volgen via internet. „We vertellen dan een Bijbelverhaal, wellicht met een korte sketch erbij, zoals we anders ook doen tijdens de tentweek. Daarbij maken we gebruik van verwerkingsmateriaal van de HGJB rond het thema ”Duik erin”, waarbij kinderen dit jaar thuis aan de slag kunnen met opdrachten en knutselwerkjes.”

Via de plaatselijke scholen maakt de tentweekcommissie de activiteiten vooraf bekend. „Ook hangen we een goodiebag aan de deur van duizend woningen in het dorp. Daarin zitten het volledige programma en wat kleine attenties, zoals stoepkrijt.”

Op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond is er een onlineprogramma voor volwassenen. Zij kunnen vanuit huis meedoen aan een landenquiz. „We richten ons op landen waar Paulus is geweest en die tegenwoordig bekend zijn als vakantiebestemming: Italië, Griekenland en Turkije. Voor deelname aan de quiz is geen Bijbelkennis vereist, maar tussendoor vertellen we wel iets over de reizen van Paulus.”

De organisatie probeert mensen te prikkelen om mee te doen door enkele dagprijzen en een weekprijs ter beschikking te stellen. „Er zitten een paar stevige prijzen bij, zoals een minuut gratis winkelen in de supermarkt. Na deze quiz laten we een videoboodschap horen over het Evangelie.”

Mouthaan noemt het „spannend” of mensen daadwerkelijk achter de laptop kruipen om mee te doen met online-activiteiten. „De spontane contacten die er anders zijn in en rond de tent zal ik zeker missen. We doen het op deze manier omdat het nu niet anders kan, in de hoop en met het gebed dat mensen toch het Evangelie horen.”