Geen kruis op terrein Opwekking door harde wind

„Jezus is niet alleen gekomen om jou te redden, maar ook om de wereld te redden. Hij is gekomen om dingen recht te zetten”, aldus Dorina Nauta zaterdag in Biddinghuizen tijdens de 49e Pinksterconferentie van stichting Opwekking.

Het valt direct op: het metershoge houten kruis staat niet opgesteld op het festivalterrein. Daarvoor is gekozen uit veiligheidsoverwegingen: de harde wind slaat vooral in de polder hard om zich heen. Bezoekers –opnieuw veel jongeren– hebben zich daardoor niet laten afschrikken. Ze zijn massaal aanwezig tijdens de conferentie. Er is een recordaantal kampeerders: 22.000. Op zaterdag waren er 30.000 gasten.

Het thema is dit jaar: ”Dieper met de Geest”. Ruben Flach, directeur van Opwekking, schrijft in het voorwoord van het programma: „Door alle programma’s heen zullen we je uitnodigen, en soms uitdagen, om diepgang te zoeken, om dieper te gaan in je geestelijk leven en de keuzes die daaruit voortkomen. Alleen als we dieper gaan zullen we meer ontdekken van Gods koninkrijk en van het levensveranderende werk van de Heilige Geest.”

De hoofdtent waarin Nauta het woord voert, zit vol met bijna tienduizend mensen. Op het podium staat een band onder leiding van Marcel Zimmer. Daar zijn tijdens de toespraak ook een kunstschilder en dansers. Het zeil van de tent klappert wild; de ijzeren spanten kraken.

De bijeenkomst, die anderhalf uur duurt, bestaat voor ongeveer de helft van de tijd uit het zingen van opwekkingsliederen: ”De zon komt op, maakt de morgen wakker” (Opwekking 733), ”Ik aanbid U” (481), ”Machtige Heer en God” (583), ”Kom, vestig uw gezag” (769), ”Laat heel de wereld het zien” (276), ”Schepper God U die alles adem geeft” (786), ”Nu ik bij U kom in uw heiligdom” (753), ”Ik zie uit naar de dag die straks komen zal” (551).

”Wat een wonder dat ik meewerken mag in uw koninkrijk” (732) geeft de inhoud van Nauta’s toespraak aardig goed weer. Ze is relatiemanager bij Tear, een organisatie die mensen wereldwijd helpt om armoede en onrecht achter zich te laten. Ze stelt dat er geen spanning moet zijn tussen de geestelijke en praktische zaken in het leven, tussen het missionaire en het diaconale.

Nauta leest Jesaja 61:1-3 en zegt: „Het doen van recht is onderdeel van het evangelie. Jezus is niet alleen gekomen om jou te redden, maar ook om de wereld te redden en om het recht te herstellen. Jezus zette de wereld recht door de Geest van God. Recht doen gaat niet om een prachtig project, maar om een manier van leven. Wil jij op jouw plaats zichtbaar maken wie God is door goed te doen?”

Thema van het seminar van ds. Ron van der Spoel is ”Overwin je angst om te getuigen”. Hij bekent dat hij zelf ook niet altijd genoeg van Jezus getuigt, soms omdat iemand die hij ontmoet al over een ander onderwerp is begonnen. Huiverig zijn om te getuigen, heeft volgens hem niet zozeer met de cultuur te maken, maar meer met een gebrek aan kracht. In een land als India getuigen velen onder moeilijke omstandigheden wel van Jezus, aldus ds. Van der Spoel.

De predikant, die werkt voor Open Doors, heeft broeder Maroek uitgenodigd om daar wat over te zeggen. Volgens deze Indiase pastor zijn drie dingen belangrijk voor het christelijke leven. Het eerste is opoffering. „Zonder opoffering is er geen christendom.”

Het tweede is lijden. Hij maakt melding van een pastor in India die tot drie keer toe mishandeld werd omdat hij voorging in diensten. De man ging blijmoedig verder en zijn kerk groeide van 60 naar 350 kerkgangers.

Het derde is het bovennatuurlijke. Maroek vertelt dat hem eens door een half verlamde man gevraagd werd of Jezus een wonder kon doen door hem te genezen. Met angst en vrees baden hij en een collega en het wonder gebeurde. De man kon weer lopen.

Ds. Van der Spoel geeft de volle zaal huiswerk mee. „Ga bij jezelf na wat je het lastige vindt om te getuigen van Jezus.”

Verder vraagt hij de aanwezigen om, als ze in het vervolg ergens komen, te bidden: „Heer, geef me hier de kans om te getuigen.”