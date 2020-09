Geen kerkdienstverbod in Amerikaanse staat Ohio

De gouverneur van de Amerikaanse staat Ohio, Mike DeWine, heeft vorige week een wet getekend waardoor de staat niet langer de mogelijkheid heeft om kerkdiensten te verbieden.

Democraten in Ohio protesteren tegen de nieuwe wet. Zij vinden dat de coronapandemie „radicale en algemeen geldende maatregelen” rechtvaardigt. Republikeinen zijn positief.

Gouverneur DeWine kreeg in maart veel kritiek toen hij weigerde vanwege de uitbraak van het coronavirus een verbod op kerkdiensten uit te vaardigen. Toen hij vervolgens besloot de voorverkiezingen uit te stellen, werd hem dubbelhartigheid verweten. Daarop presenteerde hij een wetsvoorstel waardoor overheden voortaan geen maatregelen kunnen nemen om voorverkiezingen uit te stellen of kerkdiensten te verbieden. Die wet wordt medio december van kracht.

Voorgangers en kerkleden in Ohio zijn positief. Wel maken zij bezwaar tegen het voorschrift dat tijdens kerkdiensten mondkapjes moeten worden gedragen.

Terry Johnson, Republikein en lid van de senaat van Ohio, is uiterst positief. „In andere staten worden kerkdiensten verboden, in onze staat beseft de gouverneur dat het samenkomen als gemeente een belangrijke bijdrage is aan de genezing van ziekten.”

Boetes

In de staat Californië speelt de kwestie van het houden van kerkdiensten hoog op. Gouverneur Newsom heeft die verboden. Wanneer ze toch doorgaan, kunnen kerkbesturen en voorgangers hoge boetes krijgen.

John MacArthur, predikant van de Grace Community Church in een voorstad van Los Angeles, houdt ondanks de uitspraak van een hogere rechter toch diensten. In het uiterste geval kan hij daarvoor een halfjaar gevangenisstraf krijgen. „Als dat zo is, ga ik achter de tralies en begin ik met gevangenispastoraat”, zei hij vorige week in een interview op tv.

De North Valley Baptist Church in Santa Clara, eveneens in Californië, heeft besloten openluchtdiensten te houden. De kerk weigerde tot nu toe gehoor te geven aan het verbod om samen te komen in het kerkgebouw. Daarvoor kreeg ze in totaal 112.000 dollar boete opgelegd. Voorganger Jack Trieber wil incidenten voorkomen nu de autoriteiten bij elke dienst controleurs hebben gestationeerd.

President

Trieber zei dat enkele senatoren aandacht voor hem hebben gevraagd bij president Trump. Die zou hem binnenkort bellen. De president belde onlangs ook MacArthur om hem te bemoedigen. Trieber zou een gesprek op prijs stellen, maar hij wil geen harde actie tegen de autoriteiten van Californië. „Een rechtszaak tegen openluchtdiensten is ingetrokken. Dat is een overwinning.”

De staat Californië scheldt de boete niet kwijt. Dat deed het stadsbestuur van Niles in Illinois wel. Daniel Chiu, voorganger van een Roemeense gemeente, kreeg een boete van 800 dollar omdat hij diensten in een kerk had gehouden. Aanvankelijk werd hij ook beschuldigd van crimineel gedrag. Beide punten heeft het stadsbestuur van Niles nu van tafel gehaald.