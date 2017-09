Geen kerkdiensten meer in De Ark Amerongen

De wijkgemeente Amerongen van de protestantse gemeente Amerongen-Overberg houdt al haar kerkdiensten voortaan in de (voorheen hervormde) Andrieskerk.

Afgelopen zondag werd de laatste dienst gehouden in het (voormalig gereformeerde) kerkgebouw De Ark. Hervormden en gereformeerden in Amerongen vormen sinds 1 januari één gemeente.

De Ark werd in 1975 in gebruik genomen als onderdak voor de in 1888 gestichte gereformeerde kerk Amerongen-Elst.

Morgenavond is er in De Ark een muzikale terugblik met jongerenkoor Hatébah, de cantorij en organisten die in De Ark de kerkdiensten begeleidden.

Voorafgaand aan de dienst van zondagmorgen lopen de gemeenteleden die bij De Ark hoorden samen van het kerkgebouw naar de Andrieskerk.

De hervormden wachten hen onderweg op om, aldus de kerkenraad, samen „hand in hand” de Andrieskerk in te gaan voor een dienst „waarin wordt gevierd dat we werkelijk één gemeente van onze Heer zijn.”

De wijkgemeente Overberg blijft ’s zondags haar twee diensten in Overberg houden.