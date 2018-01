Geen kerk in gereformeerde gemeente Kampen door brand

De oudejaarsdienst van de gereformeerde gemeente in Kampen is zondagmiddag niet doorgegaan vanwege een brand in voormalig zwembad De Steur. Twee jongens van 16 zijn aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid.

De brand brak rond 12.00 uur uit. De rook sloeg neer op de oude binnenstad. De brandweer adviseerde inwoners hun ramen en deuren gesloten te houden. Op last van de hulpdiensten mochten kerkgangers het gebouw van de gereformeerde gemeente niet in.

Een getuige had bij het zwembad twee personen zien wegfietsen. De politie wist een van deze twee, een jongen uit Kampen, aan te houden. Korte tijd later hield de politie ook een plaatsgenoot van hem aan. De betrokkenheid van de twee tieners bij de brand wordt onderzocht.

De brandweer zette bij het blussen zwaar materieel in. Er vielen geen gewonden. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen bijzondere gevaarlijke stoffen gemeten in de rookwolken.