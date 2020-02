Geen hostie op de tong of handdruk in de kerk door corona

Voor de dienst eerst de handen deppen met desinfecterende gel. Het is een van de adviezen die het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) vrijdag uitbracht om besmetting met het coronavirus binnen kerken tegen te gaan.

Corona in de kerk: met de recente uitbraken in Nederland geen onrealistisch scenario. Reden voor het CIO om binnen de kerken het gesprek over de „belangrijke organisatorische zaken” rond het „gezondheidsrisico van het coronavirus” aan te zwengelen.

Bij het CIO zijn 31 kerkgenootschappen aangesloten, waaronder de Protestantse Kerk in Nederland, de Gereformeerde Gemeenten, de Anglicaanse Kerk in Nederland en de Remonstrantse Broederschap.

„We hebben veel vragen gekregen”, vertelt Daniëlle Woestenberg van het CIO. „Over de collecte, het avondmaal, huisbezoeken, kinderbijeenkomsten, wijwater, de vredeswens. Ons advies is om daar op lokaal niveau het gesprek over aan te gaan. Kijk of het verstandig is om het nu anders te doen, los van de theologie en van wat we gewend zijn.”

In het vrijdag verspreide overzicht raadt het CIO dan ook aan keuzes te maken over huisbezoeken, groepsbijeenkomsten en kinderoppas. Het orgaan ziet vooralsnog geen reden de activiteiten niet door te laten gaan, maar adviseert extra hygiënemaatregelen om verspreiding van het virus te remmen.

De tips zijn erop gericht fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden. Zo wordt gemeenteleden ontraden elkaar voorafgaand aan de kerkdienst de hand te drukken. Beter is om bij de ingang desinfecterende gel aan te bieden, zodat kerkgangers hun handen kunnen ontsmetten. Voor de vredeswens, die gemeenteleden elkaar doorgaans aan het eind van de dienst met een handdruk toewensen, kunnen kerken beter een alternatief gebaar zoeken. Ook voor huisbezoeken bij fysiek zwakke kerkleden is volgens het CIO extra aandacht voor hygiëne gewenst.

Rond de viering van het heilig avondmaal adviseert het CIO om te drinken uit kleine bekers. Want, schrijft het CIO, „het met een doek schoonvegen van de beker biedt geen bescherming tegen de overdracht van virussen.”

De Nederlandse Bisschoppenconferentie kwam vrijdag eveneens met maatregelen, onder meer over de viering van de eucharistie. Vanaf zondag is het niet meer mogelijk om de hostie op de tong te ontvangen. Dat gebeurt op de hand. Ook geven kerkgangers elkaar geen hand meer bij de vredeswens en maakt de kerk geen gebruik meer van wijwater.