Geen grote problemen bij online luisteren

Honderdduizenden mensen luisterden of keken zondag via internet mee met een kerkdienst. De grotere platforms meldden maandagmorgen dat het aantal gebruikers meer dan verdubbelde. Volgens de verschillende woordvoerders leidde dat niet tot grote problemen.

„Onze inspanningen de afgelopen week zijn beloond. De live-uitzendingen zijn vandaag vrijwel allemaal zonder problemen verlopen!” Met die mededeling sloot de website kerkdienstgemist.nl zondagavond het liveblog waardoor gebruikers op de hoogte bleven van concrete acties die werden genomen om de capaciteit van de site, waarvan ruim 1400 kerkengebruik maken, te verhogen. Alleen het terugkijken van beelduitzendingen van kerkdiensten ging soms wat moeizaam.

Directeur Klaas-Jan Wierenga liet maandagmorgen weten dat er zondag totaal 160.000 mensen via zijn site een dienst beluisterden of bekeken. „Normaal zijn dat er 55.000. We hadden gerekend op een vertienvoudiging, maar dat is niet gebeurd. Wat wellicht een rol heeft gespeeld, is dat de kerken zelf 30 procent minder diensten hebben uitgezonden dan anders.”

Bij kerkomroep.nl zijn eveneens zo’n 1400 kerken aangesloten. Directeur Daan van Heteren meldde maandag dat er op zijn site zondag in totaal 140.000 kijkers en luisteraars zijn geweest. Dat zijn er 2,5 keer zoveel als normaal. Van grote problemen was volgens Van Heteren geen sprake. Al betekent dat volgens hem niet dat er in sommige gevallen geen sprake kan zijn geweest van enige storingen.

Piekmomenten

Johan Pater van Kerkfoon.nl, waarbij 42 kerken zijn aangesloten, had ook cijfers beschikbaar. Op een normale zondag luisteren op piekmomenten zo’n 1000 tot 1200 mensen een dienst via Kerkfoon.nl. Afgelopen zondag waren dat er twee keer zoveel. „Je moet er bij het noemen van die cijfers rekening mee houden dat sommige kerken nu drie diensten hielden in plaats van twee.”

De website had ook op piekmomenten nog 80 procent van de capaciteit beschikbaar. „Wij zenden alleen geluid uit. Dan heb je relatief weinig ruimte nodig.”

Pater benadrukt dat het belangrijk is dat luisteraars niet allemaal tegelijk verbinding maken. „Als er in het halfuur voor de dienst druppelsgewijs verbinding wordt gemaakt, gaat het goed. De meeste mensen hebben dat goed begrepen.”

De Reformatorische Omroep (RO) zond zondagmorgen via RO Radio 1 een kerkdienst uit waarin ds. E. van den Noort, hervormd predikant te Nijkerk, voorging. De zender had zondag ruim 44.000 unieke luisteraars. Hoeveel van hen inschakelden voor de kerkdienst, wordt nog onderzocht.