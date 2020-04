Geen ‘eekhoorn’ te zien bij Notre-Dame in Parijs

De restauratie van de Notre-Dame in Parijs is een megaklus. President Macron heeft zelfs een generaal aangesteld om de operatie in goede banen te leiden. Maar de werkzaamheden gaan al vanaf het begin niet van een leien dakje.

Ontredderd keken duizenden Parijzenaars op maandagavond 15 april 2019 naar de opstijgende rookpluimen. Het hart van Parijs, de eeuwenoude Notre-Dame, stond in brand. De oorzaak is nog altijd niet officieel vastgesteld.

President Macron zei na de brand dat de Notre-Dame gerestaureerd moet zijn in 2024, als de Olympische Spelen in Parijs plaatshebben. Tot projectleider benoemde hij Jean-Louis Georgelin, een rooms-katholieke generaal met tientallen jaren ervaring in het leger. Bedrijven en particulieren uit binnen- en buitenland zamelden 900 miljoen euro in om het project te financieren. Volgens schattingen is nog geen 40 procent daarvan binnen.

Restauratie Notre-Dame Parijs gaat nog jaren duren

Georgelin stelt alles in het werk om de deadline te halen. Met „uitstelgedrag” hoeft niemand bij hem aan te komen. „Maar we raffelen ons werk niet af”, heeft hij de Franse senaat beloofd.

De stand van zaken is een jaar na de brand niet rooskleurig. Winterstormen hebben voor extra uitstel gezorgd. En de werkzaamheden kwamen in maart stil te liggen vanwege de lockdown, die sowieso tot 11 mei duurt.

Die vertraging als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is Georgelin een doorn in het oog. Maar hij heeft hoop, liet hij vorige week weten aan persbureau AFP. „Misschien kunnen de ‘eekhoorns’ weer aan de slag.” Hij bedoelt daarmee de technici die aan touwen hangen om te werken aan delen van de kerk waar het te gevaarlijk is om te lopen. „Voor deze koorddansers hoort ”social distancing” erbij.”

Wetenschappers die bij de restauratie betrokken zijn, denken dat een gedeeltelijke openstelling in 2024 mogelijk is. Onder hen is kunsthistoricus dr. Stephan Albrecht uit Bamberg. Hij wijst erop dat de schade aan het gebouw vlak na de brand onderschat is. En dat bij een restauratie „per vierkante meter” moet blijken hoe het proces verloopt. Albrecht denkt dat het herstel vijftien jaar kan duren.

Generaal Georgelin houdt intussen vast aan een concreet doel: in 2024 klinken de Latijnse woorden van het ”Te Deum” in de kathedraal. Tot die tijd is er werk genoeg, voor de ‘eekhoorns’ en hun collega’s. Dat bleek toen op Goede Vrijdag de kathedraal open was voor een viering in het schip, waar veel puin is verwijderd, maar het dak nog deels open is. Zonder helm en mondkapje kwam aartsbisschop Aupetit er niet in. En na de viering werd de kerk weer hermetisch afgesloten.