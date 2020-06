Geen bezoekerslimiet meer voor kerken, wel beperkingen

Het kabinet komt woensdag met een grotere versoepeling van de coronamaatregelen dan eerder was aangekondigd. Voor bijeenkomsten, waaronder kerkdiensten, geldt vanaf 1 juli geen maximaal aantal bezoekers meer, zolang onderling 1,5 meter afstand kan worden bewaard. Ook moet aan de deur worden gecontroleerd of mensen ziek zijn.

Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws. Nu geldt nog een maximum van dertig bezoekers. Dat zou in de oorspronkelijke planning per 1 juli worden opgeschroefd naar honderd.

Voor kerkdiensten waar geen controle vooraf plaatsvindt bij bezoekers, blijft wel een limiet gelden. Binnen mogen dan maximaal 100 mensen worden toegelaten, in de buitenlucht 250.

Voor de bijeenkomsten zullen wel beperkingen blijven gelden. Zo is het niet de bedoeling dat er bijvoorbeeld massaal gezongen wordt.

Later vanavond volgen reacties van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GgiN) in Barneveld, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) op deze website.