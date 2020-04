Geen bezinningsbijeenkomst op 4 mei in Dordrecht

Voor het eerst in 75 jaar zal er maandag geen speciale bezinningsbijeenkomst voor de dodenherdenking op het Sumatraplein in Dordrecht. Daarom vraagt de organisatie aan kerken en geloofsgemeenschappen om zondag in de online diensten, stil te staan bij de betekenis van 4 mei.

In Dordrecht was in 1946 –in de Wilhelminakerk– de eerste interkerkelijke dienst in het uur voor de dodenherdenking. De interkerkelijke dienst wordt door laatste jaren in de Singelerk georganiseerd door het Platform Dordtse Kerken.