„Geen behoefte aan kerk in coronacrisis”

Niet-christenen lijken in de coronacrisis geen behoefte aan de kerk te hebben. „En ik vrees dat alles terugkeert in de oude stand als de epidemie voorbij is.”

Dat stelt emeritus hoogleraar psychiatrie prof. dr. Frank Koerselman dinsdag in een interview in het Reformatorisch Dagblad.

„De secularisatie is zo ver doorgedrongen dat mensen zelfs in deze tijd van beproeving niet meer dan anders de toevlucht nemen tot de gevestigde godsdiensten”, zegt Koerselman. „Secularisatie is een luxeverschijnsel genoemd. Wanneer er geen angst is, hoeft er ook geen religie te zijn. Nu is er wél angst, maar ik zie geen toename van religieuze activiteiten.”

Rijp gedrag van samenleving in crisistijd verrast psychiater Koerselman

Mensen lijken geen religie meer nodig te hebben. „Dat kán te maken hebben met de afwezigheid van de stem van de kerken. Als die zich niet laten horen, hoe kun je er dan naar luisteren?”

Juist in een situatie als de coronacrisis kan volgens de emeritus hoogleraar religie een rol spelen in het besef dat het leven een geschenk en een opdracht is. „Met dankbaarheid voor al het goede dat we ontvangen en de plicht om in negatieve omstandigheden er het beste van te maken. Voor onszelf én voor anderen. Dat zijn ongelooflijk belangrijke waarden, die in onze geïndividualiseerde, geseculariseerde en gerationaliseerde wereld op de tocht staan.”

Koerselman denkt niet dat mensen van de coronacrisis leren wat werkelijk belangrijk is in het leven. „Het zou winst zijn als we iets van het rijpe gedrag van nu weten te bewaren.”