”Geen ander Evangelie” laakt handelwijze BEK in kwestie-ds. Latzel

De Duitse belijdenisbeweging ”Geen ander Evangelie” bekritiseert het optreden van de Bremer Evangelische Kerk (BEK) in de kwestie-ds. Olaf Latzel.

De disciplinaire maatregelen die de BEK tegen de predikant van de Sint-Martinigemeente in Bremen heeft getroffen, zijn „met het wezen van de christelijke kerk niet verenigbaar”, schrijft ”Kein anderes Evangelium” in een verklaring op haar website. Ds. Latzel ligt onder vuur na uitlatingen over homoactivisten in oktober.

De belijdenisbeweging, opgericht in 1966, laakt ook het feit dat de BEK haar oordeel in deze kwestie mede laat afhangen van wat het Bremer openbaar ministerie ervan vindt. Ze citeert hierbij de Barmer Thesen uit 1934.