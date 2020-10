Geen aanscherping coronawet voor kerken

De Tweede Kamer stemt niet in met een extra bepaling in de coronawet die ertoe zou leiden dat er gedurende de hele periode waarin deze van kracht is niet meer dan maximaal dertig kerkgangers in kerkdiensten aanwezig mogen zijn.

Een voorstel daartoe van het onafhankelijke Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen kreeg dinsdag alleen steun van de groep Krol, de Partij voor de Dieren, DENK, PVV en FVD. Het maximum zou behalve voor de zondagse erediensten ook moeten gaan gelden voor huwelijks- en begrafenisdiensten.

Kabinet laat kerken ongemoeid

De wet bevat een bepaling die kerken uitzondert van de bevoegdheid van de minister om „besloten plaatsen” een maximumgroepsgrootte te kunnen opleggen. Die uitzonderingsbepaling blijft nu van kracht.

Landelijke ontheffingen van het groepsvormingsverbod zijn er behalve de kerken ook voor betogingen en vergaderingen van de volksvertegenwoordiging, zoals bijvoorbeeld Tweede Kamer en gemeenteraad.