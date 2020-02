„Geef emeritus in PKN ruimte voor pastorale bijstand”

Het moet voor emeritus predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland in bepaalde gevallen mogelijk blijven om voor een periode van meer dan twee jaar structurele bijstand aan kerkelijke gemeenten te leveren.

Dat schrijven de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) en de Bond van Nederlandse Predikanten (BNP) vrijdag in een gezamenlijke verklaring. De besturen van BNP en VKB reageren daarmee op de voorstellen om de regels die gelden voor de tijdelijke dienst van predikanten aan te passen. De generale synode van de Protestantse Kerk buigt zich daar eind april over.

De besturen van BNP en VKB staan „volledig achter de doelstellingen en de intenties van de voorstellen”, waarmee onder meer wordt beoogd om de rechtspositie van predikanten in tijdelijke dienst te verbeteren. Toch ligt er volgens de besturen een probleem in de beperking waardoor predikanten slechts maximaal twee jaar structurele hulpdiensten kunnen verrichten. „ De vraag is of hier met name voor emeriti niet te veel op slot gaat.”

Eind januari wees kerkrechtdeskundige dr. P. van den Heuvel ook al op dat probleem in een artikel in De Waarheidsvriend, wekelijks orgaan van de Gereformeerde Bond binnen de PKN.

De besturen van BNP en VKB pleiten er, mede naar aanleiding van reacties uit hun achterbannen, in de verklaring voor om classicale vergaderingen de mogelijkheid te geven om in bepaalde gevallen te toetsen of de termijn voor structurele hulpdiensten toch verlengd kan worden.