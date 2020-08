Gebouw Irene Witharen mogelijk buiten gebruik als kerk

De gereformeerde kerk Witharen en Ommen heeft plannen om gebouw Irene te Witharen niet meer te gebruiken.

Eind vorig jaar heeft de kerkenraad een begroting gepresenteerd, aldus de website van de gemeente, met een verwacht tekort van 55.000 euro. De Actie Kerkbalans bracht dit jaar circa 10.000 euro meer op dan vorig jaar, maar dat was onvoldoende om het gat te dichten.

Een van de voorstellen van de kerkenraad om het tekort verder terug te dringen, is om voor de zondagse kerkdiensten niet langer gebruik te maken van gebouw Irene. Dat zou bovendien een verlichting van de werkdruk van beide predikanten betekenen door een verminderd aantal preekbeurten. De gereformeerde kerk heeft ook de beschikking over een kerkgebouw in Ommen.

De kerkenraad belegt vanaf eind augustus vier gemeenteavonden om de leden van de gemeente te informeren en te horen over de voorgestelde ideeën.

Gebouw Irene is sinds 1951 in gebruik. De gereformeerde kerk huurt het voor de zondagse kerkdiensten en andere (kerkelijke) activiteiten. Het gebouw wordt ook gebruikt als buurthuis door de gemeenschap van Witharen.