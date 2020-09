Gebedstiendaagse beoogt nationale bekering

In navolging van het Amerikaanse gebedsinitiatief ”The Return” (De Terugkeer) wordt in Nederland van 18 tot 28 september een periode van bidden en vasten gehouden. Veel christelijke groeperingen doen mee.

Verootmoediging en gebed zijn „de weg om terug te keren tot God in deze onzekere tijd, waarin velen richting zoeken”, zo verwoordt medeorganisator Werner de Jonge het motief van The Return voor de gebedsperiode.

Wie tonen er belangstelling?

„Veel gebedsgroepen en huiskringen, verspreid over het hele land, hebben gezegd dat ze meedoen. Ook hebben al meer dan duizend individuele geïnteresseerden zich gemeld en om de nieuwsbrief gevraagd. Het is een beweging van onderaf, niet grootschalig, en dat heeft iets moois.

Overigens sluiten ook grotere verbanden zich bij de gebedsperiode aan, zoals de Rafaëlgemeente, waarvan tientallen evangelische gemeenten deel uitmaken. Stichting Opwekking en camping De Betteld haakten eveneens aan.”

Is er ook interesse vanuit reformatorische kerkgenootschappen?

„De werving is nog aan de gang, maar tot nu toe hebben nog geen complete kerkverbanden contact opgenomen. Ze zijn natuurlijk welkom, al zijn we niet bewust uit op massale inschrijvingen.”

Waarom heeft Nederland deze gebedsweek nodig?

„Het gaat niet zo goed in ons land. We zijn afgedwaald van de God van de Bijbel. Er is een toename van allerlei zonden, misstanden en bedrog. De onrust en verdeeldheid rond de coronacrisis zijn een veeg teken. Dat het niet goed gaat, uit zich ook in het toenemende aantal depressieve, eenzame en gestreste mensen in onze samenleving. Ook in de kerken is veel mis. Een voorbeeld: soms hebben we van de eredienst een vorm van entertainment gemaakt. Maar dat is niet de kern van wat God van ons vraagt. Om dit alles gaan we bidden om een terugkeer, om bekering tot de God van de Bijbel, de Schepper van hemel en aarde, en tot Jezus Christus, onze Verlosser. Als christenen willen we ook in de bres staan voor onze ongelovige landgenoten, zoals Mozes meermalen in de bres sprong voor het volk Israël.”

Er wordt opgeroepen tot bidden én vasten. Hoe is dat laatste bedoeld?

„Het gaat om het zich onthouden van vast voedsel. Een mens kan tien dagen zonder, en zo lang duurt ook de komende gebedsperiode. Vasten is gezond, ontgiftigt je lichaam, bespaart veel tijd en opent je geestelijke ogen voor God. Niet alleen je ziel, maar ook je lichaam wordt stil tot God. Het is een geestelijk wapen in de strijd, al moet je het niet als verplichting voor elke christen zien. Persoonlijk heb ik, na veel aarzeling, ook voor periodes van vasten gekozen. Het is me tot zegen.”

Veel respons

Tijdens de gebedstiendaagse biedt The Return een onlineprogramma, met onder meer dagelijks een video-overdenking. Op de laatste dag, 26 september, worden in het land verschillende samenkomsten gehouden, onder meer in Den Haag en in Zelhem.

Elders in de wereld leidde het initiatief al tot veel respons. In Zuid-Amerika zou het gaan om 600.000 kerkelijke groepen, in India om 93.000 voorgangers.

Voor de organisatie is 2 Kronieken 7:14 belangrijk: „En (als) Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.”

>>de-terugkeer.nl