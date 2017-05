Gebedsonderwijs uit dagboek 17-jarige bij JBGG-bondsdag in Benthuizen

„Wat is bidden? Mag je overal om bidden? Worden gebeden verhoord?” Over deze en meer vragen werd zaterdagochtend nagedacht tijdens de Bondsdag 12+ in Benthuizen. Ds. H. A. van Zetten: „Het gebed om dagelijks brood is al minimaal 3000 keer verhoord.”

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeente (JBGG) organiseerde zaterdag op verschillende plaatsen bondsdagen, zowel voor jongeren onder de 12 jaar als de jeugd van 12 tot 16 jaar. Het thema was ”Bid elke dag”. Naast in Benthuizen waren er bondsdagen in Rijssen en Yerseke. Bij de 12+-Bondsdag in Rijssen-Zuid sprak ds. A. Schreuder uit Beekbergen. Ds. S. Maljaars uit Meliskerke voerde het woord in Yerseke. Vorige week spraken ds. G. J. van Aalst uit Klaaswaal in Dordrecht en student J. B. Huisman uit Amersfoort in Wageningen.

Ds. Van Zetten vertelde in Benthuizen dat terwijl hij bezig was met het voorbereiden van zijn inleiding bezig, er een pakketje op de deurmat viel met daarin een dagboekje van een meisje dat in 2012 op zeventienjarige leeftijd overleed aan een hersentumor. Daaruit bleek volgens de predikant „de voorzienigheid van God in de praktijk.”

Toen ds. Van Zetten nog ouderling was in Veenendaal, bezocht hij regelmatig de schrijfster van het dagboek. „Wat zij mij leerde, is meer dan wat ik haar leerde.” Het meisje schrijft volgens ds. Van Zetten dat zij eerst net als alle anderen bij de wereld hoorde. Later leerde zij echter dat zij volkomen afhankelijk is van God. Zij bidt dan: „Bekeer mij en trek mij uit deze duisternis.”

Ds. Van Zetten las Mattheüs 6: 5-13, over het Onze Vader. De predikant daarover: „Wij hebben geen gebed van onszelf, daarom heeft de Heere Jezus een gebed voorgezegd voor zijn discipelen, het is een voorbeeldgebed.”

De eerste bede, „Uw Naam worde geheiligd”, betekent dat de Naam van God geprezen wordt en geëerd, aldus ds. Van Zetten. „De Heere komt alle eer toe in ons leven.” „Uw koninkrijk kome” betekent dat God Koning is, aldus ds. Van Zetten. „Niet alleen van de wereld, maar ook van je hart.” Ds. Van Zetten citeerde het dagboekje: „Ik ben gelukkiger met mijn Maker en het geloof in Christus, dan met al de schatten van deze wereld.”

Bij „Uw wil geschiede” gaat het om God, aldus Van Zetten. „Niet wat ik wil of om mijn weg.” Volgens de predikant is daarbij de vraag „Heere wat wilt U dat ik doe?”. Het meisje schrijft in het dagboekje: „Ik bid of de Heere mijn doel voor het leven laat zien, dan zal het goed zijn.”

De predikant gaf de jongeren mee dat zij ook mogen bidden voor de dingen van alledag. „Het gebed begint met God, maar je mag ook vragen of de Heere wil helpen bij de repetitie Engels.” Recht op verhoring hebben wij niet, aldus ds. Van Zetten. „Maar je mag wel alles bidden, afhankelijk en ootmoedig, zowel voor ziel als voor lichaam.”

Ten slotte riep ds. Van Zetten de aanwezigen bij de Bondsdag op om de Heere te zoeken. „Met God in Christus kun je leven en zelfs sterven, ook al zou je net als dat meisje maar zeventien jaar oud worden.”