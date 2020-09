GBS beëindigt samenwerking met John Bunyan Stichting

De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) en de John Bunyan Stichting beëindigen hun samenwerking.

Dat maakte de Gereformeerde Bijbelstichting, die onder meer Bijbels uitgeeft, woensdag bekend.

Het bestuur van de GBS voerde „intensieve besprekingen” met het bestuur van de John Bunyan Stichting over verdere samenwerking. Het besloot echter de huidige samenwerking, zoals in de verkoop van boeken, uiterlijk in december te stoppen.

Het beëindigen van de samenwerking heeft te maken met „zakelijke verschillen”, zegt secretaris ds. A. van Heteren desgevraagd. „Geen principiële.”