GB-studieweek: „Gereformeerde Bond en Reformatie lijken twee handen op één buik”

„Het thema van deze week, ”Schriftgezag en hermeneutiek”, mag je gerust hét springende punt van de gereformeerde theologie van onze tijd noemen. Meenden we voorheen dat Schriftgezag en hermeneutiek de scheidslijn vormden tússen gereformeerde en niet-gereformeerde theologie, het thema heeft zich inmiddels ook aan de gereformeerde theologie zélf opgedrongen.”

Zo opende ds. A. J. Mensink, voorzitter van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond (GB) in de Protestantse Kerk (PKN), maandagochtend in Elspeet de jaarlijkse studieweek voor theologiestudenten. De week duurt tot en met donderdag.

Ds. Mensink noemde het de hamvraag –die velen bezighoudt en verdeelt– of je een gereformeerd theoloog kunt zijn terwijl je tegelijkertijd anders met Schriftgegevens omgaat dan de gereformeerde theologie altijd gedaan heeft. „Ik hoef maar thema’s te noemen als de vrouw in het ambt, schepping en evolutie, Israël en chiliasme, en we weten allemaal dat hermeneutiek ook een intern gereformeerde kwestie is geworden.”

De Bijbel is waarachtige en betrouwbare Godsopenbaring, en daarom zonder innerlijke tegenstrijdigheid, zei de predikant. „Daarom zien we geen tegenstelling tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Daarom is de Heere ook in het Oude Testament de Drie-enige, vinden wij Christus in de Psalmen, en het Evangelie bij Mozes en de profeten. Daarom is er geen principieel verschil tussen de oudtestamentische en de nieuwtestamentische ethiek. Op elke bladzijde van de Schrift hoor je de stem en zie je de hand van Vader, Zoon en Heilige Geest.”

Vanmiddag sprak ds. Mensink over ”De Gereformeerde Bond en zijn beroep op de Reformatie”. De Gereformeerde Bond en de Reformatie lijken wel twee handen op één buik, zei de voorzitter van de Bond. „Zowel in onze naam als in onze missie drukken we uit dat de gereformeerde Reformatie en haar belijdenis zowel de bron als het uitgangspunt van ons bestaan is.”

De geestelijke wortels van de Gereformeerde Bond liggen in de Reformatie, maar ook in de Nadere Reformatie, zei ds. Mensink. „Niet alleen voor banden met de kerken uit de Afscheiding (die zich in een aantal gevallen nadrukkelijker dan de GB op de Nadere Reformatie beroepen), maar ook voor ons eigen staan in de Protestantse Kerk hebben wij verworteling in de Nadere Reformatie nodig.”

Voor een gezond geestelijk leven beroepen wij ons op de Reformatie, waarbij ook de Nadere Reformatie helemaal meedoet, stelde de GB-voorzitter. „Met een beroep op de Reformatie worden we bewaard voor gearriveerdheid, maar ook voor eindeloze vertwijfeling. Een beroep op de Reformatie is daarom heilzaam, voor ons persoonlijk, maar ook voor het geheel van de kerk en haar verkondiging. Omdat we het beste af zijn met een zo helder en krachtig mogelijk spreken over God, Die Zich in Zijn Woord aan ons openbaart.”