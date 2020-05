GB sluit 2019 af met licht negatief saldo

De Gereformeerde Bond (GB) binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft het jaar 2019 afgesloten met een negatief resultaat van 149.000 euro. Wel nam het aantal lezers van GB-orgaan De Waarheidsvriend licht toe.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Gereformeerde Bond, dat donderdag bij het GB-orgaan De Waarheidsvriend verscheen.

Ten opzichte van 2018 nam het resultaat af met 477.000 euro. Die afname is voor het grootste deel veroorzaakt doordat de inkomsten uit nalatenschappen in 2019 ruim 500.000 euro lager waren dan in het jaar ervoor.

Het aantal abonnees op GB-orgaan De Waarheidsvriend, dat wekelijks verschijnt, nam vorig jaar toe van 9114 naar 9128.