GB reageert op open brief over vrouw en ambt

Drs. P. J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond (GB) in de Protestantse Kerk in Nederland, reageert donderdag in De Waarheidsvriend op de oproep van zeven (oud-)leden van de synode om de ambten kerkbreed open te stellen voor vrouwen. „Zelfs in de kerk lijken de marges smaller te worden om het eigene van man en vrouw vanuit Gods Woord te blijven benoemen.”

De oproep om de ambten van predikant en ambtsdrager binnen de gehele Protestantse Kerk open te stellen voor vrouwen werd gedaan in een open brief die medio januari is verstuurd aan onder meer het hoofdbestuur van de GB.

Vergunst blikt in zijn reactie op de brief terug op de synodevergadering van november. Toen werd ds. M. C. Batenburg uit Gouda gekozen als preses (voorzitter). Die verkiezing duurde twee uur. Dat kwam volgens Vergunst, die zich baseert op wat hij hoorde „in de synodale wandelgangen”, vooral omdat ds. Batenburg lid is van de GB „en daarmee vrouwen en homoseksuelen zou discrimineren.” Na de verkiezing wilde een synodelid het manifest ”Vrouwen binnen bestuursraden” aanbieden. Scriba dr. R. de Reuver weigerde dat in ontvangst nemen.

In onder meer deze zaken ziet Vergunst een „bekend mechanisme. Als de meerderheid over een thema anders gaat denken dan (eeuwenlang) gemeengoed was, is er aanvankelijk ruimte voor mensen die een minderheidspositie innemen.” Na verloop van tijd zou die ruimte afnemen.

Vergunst wijst er verder op dat de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1958, toen zij ruimte gaf voor de vrouw in het ambt, schreef dat het onjuist zou zijn als een predikant die daartegen bezwaar had, door een vrouw naar de kansel geleid zou worden. Acht jaar later, bij de openstelling van het predikantschap voor vrouwen, werden kerkenraden aangemoedigd „blijk te geven van de liefde, waarin men elkaar vasthouden wil, ook waar men meent elkaar te moeten weerspreken.” Vergunst: „Bij de vorming van de Protestantse Kerk heeft het toenmalige moderamen de woorden uit 1958 en 1966 opnieuw onderschreven en klonk dit: „Wij vermanen niemand deze tegenspraak (tegen de vrouw in het ambt) op te geven, wanneer hij deze doet horen vanuit de gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift.”

Conservatisme

Ds. A. J. Mensink, voorzitter van de GB, geeft ook een reactie in De Waarheidsvriend. Hij vindt dat niemand moet doen „alsof er in hervormd-gereformeerde kring slechts sprake is van een te gemakkelijk conservatisme dat zich verschuilt achter een paar eenzijdig geïnterpreteerde Bijbelteksten.” In dat verband noemt hij enkele studies die in de loop der jaren vanuit de GB zijn verschenen met een bezinning op het thema mannen en vrouwen in de Bijbel.